EX-PRESIDENT: Donald Trump avbildet like etter at han har holdt sin tale til sine tilhengere i Washington, D.C. 6. januar i år. Foto: JIM BOURG / Reuters

Dette er Trumps åtte svar på riksrettstiltalen

Donald Trumps forsvarere har delt riksrettstiltalen mot den nylig avgåtte presidenten opp i åtte, og gitt svar på hver del. Kort fortalt: De mener han ikke kan dømmes.

Publisert: Nå nettopp

Som bare den tredje amerikanske presidenten i historien er Donald Trump stilt for riksrett. Og ikke bare én gang, men nå for andre gang. Det spesielle er selvsagt at han allerede, før saken skal behandles i Senatet neste uke har gått av som president, fordi han tapte valget mot Joe Biden i november i fjor.

Selve tiltalen, som er utarbeidet av Representantenes hus, det andre kammeret i Kongressen, er et fem sider langt dokument som i bunn og grunn sier at Trump, før han gikk av oppildnet til opprør i forkant av hans tilhengeres angrep på Kongressen 6. januar.

Tirsdag har Trumps advokater Bruce L. Castor jr. og David Schoen sendt sitt svardokument på tiltalen til Senatet. Dokumentet gir et godt innblikk i hvordan de planlegger å forsvare den avgåtte presidenten når saken starter neste uke.

USA-ekspert Eirik Løkke, rådgiver i tenketanken Civita, mener Trumps forsvarere har gjort det eneste rette når de argumenterer for at det er grunnlovsstridig å kjøre riksrettssak mot en allerede avgått president.

– Det tror jeg er en smart strategi.

Over 14 sider har de to advokatene delt tiltaledokumentet kronologisk opp i åtte påstander som de svarer på. Her er Trumps svar på hans andre riksrettstiltale:

1. Grunnloven

Tiltaledokumentet slår fast at grunnloven gir Representantenes hus makten til å stille en president for riksrett, og at presidenten skal fjernes fra embetet dersom han blir funnet skyldig.

Trumps forsvarere argumenterer med at det er grunnlovsstridig å i det hele tatt stille presidenten for riksrett all den tid han allerede er gått av, og dermed er ikke noe embete å fjerne ham fra. Dette er også et argument et stort flertall av de republikanske senatorene allerede har trukket frem. Flere grunnlovseksperter har derimot uttalt at det ikke vil være i strid med grunnloven. Et argument for det er at i så fall kan enhver president som frykter å bli stilt for riksrett bare gå av, og på den måten formelt unngå å bli stilt til ansvar for sine handlinger.

2. Opprør

Tiltaledokumentet slår fast at grunnloven forbyr personer som har vært involvert i opprør mot USA å inneha politisk valgte verv i landet.

Trumps forsvarere nekter for at han har vært involvert i noe opprør, og mener derfor at han heller ikke kan nektes å ta stille til valg igjen ved en senere anledning. Det har blitt spekulert i om Donald Trump kan komme til å stille igjen allerede i 2024.

3. Brudd på eden

Tiltaledokumentet hevder at Trump brøt eden som blant annet sier at en president etter sine beste evner skal forsvarer og beskytte grunnloven.

Trumps forsvarere nekter kategorisk for dette, og mener uansett det er irrelevant for saken. De skriver at Trump tvert imot hele tiden handlet etter beste evner, og sier at det uansett er irrelevant ettersom de mener Senatet ikke kan fjerne Trump fra et embete han ikke lenger har. Et argument de for øvrig bruker under flere av de åtte punktene.

4. Hisset til vold

Tiltaledokumentet påstår at Trump hisset til vold mot amerikanske myndigheter ved at han i flere uker i forkant av angrepet på Kongressen 6. januar kom med falske anklager om valgjuks.

Trumps forsvarere hevder på sin side at ex-presidenten bare benyttet seg av sin ytringsfrihet, og argumenterer med at landet ville vært i store problemer dersom bare «populære» synspunkter var beskyttet av den friheten. De skriver også at det ikke finnes klare nok bevis til å konkludere om presidentens uttalelser var riktige, eller ikke. Påstandene om valgjuks ble tatt til en rekke domstoler i ukene etter valget uten at de fikk medhold. Blant de mange som har avvist at det foregikk juks er Trumps egen justisminister, William Barr, som sa at det ikke fantes bevis for en slik påstand.

5. Talen 6. januar I

Tiltaledokumentet viser til talen presidenten holdt til sine tilhengere i Washington, D.C. like før mange av dem stormet Kongressen. Der gjentok han den feilaktige påstanden om at han vant valget med stor margin.

Trumps forsvarere gjentar her at han bare brukte sin ytringsfrihet, og sier at han nekter for at det han sa var faktisk feil.

6. Talen 6. januar II

Tiltaledokumentet hevder Trump med viten og vilje kom med utsagn egnet til å oppfordre til et angrep på Kongressen, for å hindre den formelle godkjennelsen Kongressens medlemmer denne dagen skulle gjøre av Joe Biden som valgvinner. I tiltalen står det videre at dette også er hva som faktisk skjedde kort tid etter talen, og at dette blant annet førte til dødsfall. De vises til uttalelser som «dersom dere ikke kjemper som pokker, så vil dere ikke lenger ha noe land».

Trumps forsvarere benekter ikke de faktiske hendelsene under angrepet, men skriver at Trump nekter for at Trump fremprovoserte oppførselen til de som sto bak stormingen av kongressbygningen. De hevder at det konkrete sitatet trukket frem i tiltalen handlet om å kjempe for valgsikkerhet generelt.

7. Telefonsamtale

Tiltaledokumentet trekker frem at Donald Trump hadde gjort flere forsøk på å få valgresultatet omgjort. Blant annet i en telefonsamtale med Georgia sin administrasjonsminister Brad Raffensperger, der han ba sistnevnte om «å finne» nok stemmer til å endre resultatet, og kom med trusler dersom han ikke gjorde det.

Trumps forsvarere mener at bruken av begrepet «å finne» ikke betydde noe annet enn at dersom man gikk nøye gjennom bevisene ville man finne at det var mange falske stemmer. Georgia gjorde tre opptellinger av stemmene, og hver gang vant Joe Biden med relativt klar margin. Forsvarerne nekter også for at Trump kom med trusler. Opptak av hele telefonsamtalen mellom de to ble lekket til mediene i etterkant.

8. Sikkerhetstrussel

Tiltaledokumentet konkluderer med at Donald Trump med sin oppførsel utgjorde en sikkerhetstrussel for nasjonens og noen av dens viktigste institusjoner. Videre hevdes det blant annet at han truet integriteten til landets demokratiske system og hindret en fredfull maktovertagelse. Det hevdes til slutt at han sviktet tilliten som var gitt ham som president.

Trumps forsvarere benekter dette kategorisk, og skriver at han tvert imot utførte sin rolle som president på en beundringsverdig måte ved å gjøre det han mente var i det amerikanske folkets interesse.

Ekspert: – Lurt

Før Castor jr. og Schoen fikk jobben med å forsvare Trump trakk et annet forsvarerteam seg, angivelig fordi ekspresidenten ville bruke saken til å fortsette sine påstander om valgjuks.

– Det ser vi ingenting av her. Det tror jeg er lurt, sier USA-ekspert Eirik Løkke, som altså roser strategien om å argumentere med at hele saken er grunnlovsstridig.

Det er de 100 senatorene i Senatet som skal fungere som jury, og avgjøre om han skal dømmes. Ettersom det kreves to-tredjedels flertall for å dømme i riksrettssaker må samtlige 50 demokrater og minst 17 republikanere stemmer for. Løkke har svært liten tro på at det skjer dersom Trump holder seg til argumentasjonen forsvarerne bruker i dokumentet de sendte tirsdag.

Slik er det antatt at de ulike senatorene vil stemme:

– Den eneste som egentlig kan ødelegge denne saken er jo Trump selv. Dersom han skulle finne en plattform nå der han fortsetter å spre løgnene om valgjuks så gjør han det vanskeligere for republikanerne. Men nå er han jo nærmest beskyttet mot seg selv ved å være utestengt fra Twitter, påpeker Løkke.

Politisk prosess

USA-eksperten mener det er mulig å se denne saken fra begge sider. Han sier at skal man holde en president ansvarlig for noe han gjorde i sin tid som president, så er det nettopp riksrett som er muligheten. Samtidig er grunnloven formulert på en slik måte, uavhengig av intensjonen til de som skrev den, at man kan argumentere for at man ikke kan bruke riksrettsverktøyet mot noen som allerede har forlatt jobben.

Løkke ser ikke bort ifra at Demokratene ville brukt det argumentet dersom Bill Clinton allerede hadde gått av den gang han ble stilt for riksrett.

– Riktig nok er alvorlighetsgraden i de sakene svært ulike, men dette er en politisk prosess. Ikke en juridisk prosess. Det er svært viktig å være klar over. Der det er politisk vilje vil man kunne finne argumenter som støtter den viljen, mener Løkke, som legger til at han er mer skeptisk til Trump-forsvarernes sekundære argumentasjon – dersom senatorene skulle mene at saken ikke strider mot grunnloven – om at han bare benyttet seg av sin ytringsfrihet.