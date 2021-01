I PROTEST: Gorden Diehl har kommet fra Michigan til Washington for å protestere mot sin nye president. Han tror Biden blir den verste presidenten USA noen sinne har hatt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Nekter å godta sin nye president: − Jeg kommer ikke til å akseptere ham

WASHINGTON D.C./OSLO (VG) Joe Biden sier han vil være en president for alle amerikanere. Men den pensjonerte veteranen Gordon Diehl anerkjenner ikke sin nye president.

I håp om å treffe likesinnede har Gordon Diehl tatt turen fra hjemstaten Michigan til Washington for å være til stede under innsettelsen av USAs nye president Joe Biden og visepresident Kamala Harris.

Den pensjonerte veteranen er en av over 74 millioner amerikanere som stemte på Donald Trump, som onsdag ettermiddag forlot Det hvite hus med løfte om å komme tilbake – i en eller annen form:

I frykt for nye opptøyer etter den dramatiske Kongress-stormingen, er 25.000 soldater utstasjonert til hovedstaden. Massive områder er sperret av og tungt uniformert politi er til stede på hvert gatehjørne.

Men så langt er det absolutt ingen tegn til dramatikk i gatene.

VG møter en ensom Trump-tilhenger innenfor sperringene til den første sikkerhetsposten noen timer før selve innsettelsen.

Med et stort sørstatsflagg over ryggen, levner Gordon Diehl ingen tvil om at det er et svært splittet USA den nye presidenten nå skal lede.

– Joe Biden er ikke min president. Jeg kommer ikke til å akseptere ham. Jeg er her for å tale min sak. Men de har presset oss så langt bak, så jeg får ikke engang å se at han bli innsatt.

Den dype splittelsen som preger det amerikanske samfunnet var også tema i talen til Joe Biden etter at han ble tatt i ed som USAs nye president.

Der fortalte han at han vil være president for alle amerikanere og kjempe for både dem som stemte på ham – og dem som ikke stemte på ham.

– Vi kommer oss gjennom dette sammen, sa han.

Men Gordon Diehl mener Joe Biden kommer til å bli «den verste presidenten USA har hatt». Han peker på at han kommer til å gjøre om alt som Donald Trump har gjort de siste fire årene.

At den nye presidenten kommer til å ta store grep er heller ingen hemmelighet:

Joe Biden har allerede varslet at han vil melde USA inn igjen i Verdens helseorganisasjon (WHO), stanse byggingen av det mye omtalte grensegjerdet mot Mexico - og ta USA med i Paris-avtalen igjen.

I PROTEST: Noen få Donald Trump-tilhengere har møtt opp i gatene. Her med henvisning til at Joe Biden, som den 46. presidenten, bør stilles for riksrett. Foto: Thomas Nilsson / VG

Michigan-mannen var også her om morgenen for tre uker siden, da Kongressen ble stormet av støttespillere av Donald Trump, som forsøkte å hindre de folkevalgte i å godkjenne Joe Bidens valgseier.

– Da jeg var her var alt rolig. Jeg var ikke her under opprøret, men det var helt fredelig da jeg var her, sier han.

Under angrepet døde til sammen fem personer, blant annet en politibetjent.

Han tror ikke at de som deltok i Kongress-stormingen kommer til å dukke opp i dag. Selv planlegger han bare å «henge rundt», og håper å kunne treffe på likesinnede.

– De som var her 6. januar kommer nok ikke i dag, det er bortkastet tid med all den sikkerheten som er her nå. Men jeg er sikker på at det kommer andre dager, sier han.

– Hva mener du med det?

– Uansett hva Joe Biden prøver å gjøre, kommer folk til å motsette seg det.

– Når det finnes folk som ikke aksepterer at Biden er president, hva skjer da?

– De gjør det de vil gjøre. Kanskje begynner de et opprør.

FEIRER I GATENE: Anthony Rojas (20) og Kiersten Vicknair (20). Foto: Thomas Nilsson / VG

Noen gater lenger bort møter VG en entusiastisk Anthony Rojas (20). Han har akkurat sett innsettelsen på mobilen sin – og har stort håp om at Joe Biden kan forene landet.

– Han må få alle til bordet, og inngå kompromisser. Det var det hele kampanjen hans handlet om, og derfor han ble demokratenes kandidat.

– Hva syns du om Trump-tilhengere som møter opp i protest?

– De har all rett til det, akkurat som vi kan være her for å støtte Joe Biden. Vi lever i et fritt land.