Bil i folkemengde i Tyskland - minst to døde

Minst to er døde og flere er skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i en gågate i den tyske byen Trier.

For mindre enn 10 minutter siden

Det melder politiet i Trier på Twitter. De ber folk holde seg unna området.

Tv-kanalen Südwestrundfunk melder at borgermesteren i byen, Wolfram Leibe, forteller til dem at minst to personer er omkommet og ti skadet.

Politiet melder at sjåføren av bilen er pågrepet.

Trier er en by med 110,636 innbyggere som ligger vest i Tyskland nær grensen til Luxembourg.

POLITI: Dette bildet skal være tatt i nærheten av åstedet i byen Trier. Foto: CityRadio Trier 88.4

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 01.12.20 kl. 14:36