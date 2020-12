Bil i folkemengde i Tyskland – fem personer døde

Fem personer er døde og mange er skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i en gågate i den tyske byen Trier. Blant ofrene er en baby.

En 51 år gammel tysk mann er pågrepet og avhøres.

Politiet i Trier sier de fikk første melding om at en SUV kjørte i gågaten i sentrum av byen klokken 13.47.

Ved 19-tiden bekrefter de at fire personer er omkommet, før ytterligere et dødsfall ble bekreftet senere på tirsdag.

Barn blant de døde

Ordfører Wolfram Leibe beskriver skrekkelig scener.

– Det var forferdelig. Jeg så en barnesko ligge i gaten. Jenta som eier den er død, sier han til SWR med tårer i øynene.

Politiet har bekreftet at minst ett barn er blant de døde. Delstatsminister Malu Dreyer sier i en uttalelse ved 17.25-tiden at det er en baby er blant ofrene.

Mann pågrepet

Sjåføren av bilen er pågrepet, og politiet de har kontroll på kjøretøyet. De ber folk holde seg unna bykjernen, men sier situasjonen er avklart og faren over.

Den pågrepne er en 51 år gammel tysk mann fra Trier-Saarburg-regionen, bekrefter politiet. Han identifiseres av avisen Focus og Der Spiegel som «Bernd W».

Polititalsperson Jochem sier til SWR at mannen foreløpig ikke er avhørt, og at de ikke kan si noe om hva motivasjonen for villmannskjøringen var.

ÅSTED: Bevæpnet politi holder vakt ved gågaten hvor tragedien skjedde.

Skal ha kjørt i rundt én kilometer

Bilen skal ha kjørt rundt én kilometer i gågaten før den ble stoppet, sier politiet på en pressekonferanse de holdt tirsdag ettermiddag.

Et vitne sier til lokalavisen Volksfreund at en grå Range Rover kjørte i høy hastighet gjennom gaten Brotstraße og skadet folk.

– Folk fløy gjennom lufta, sier vitnet.

En video som sirkulerer i sosiale medier viser politi som pågriper en mann rett ved en grå stor bil med bulket panser.

Pressetalsperson for Trier-politiet Uwe Konz sier til den tyske avisen Bild at ambulansepersonell jobber på stedet, og at politiet foreløpig ikke kan si noe om bakgrunnen for hendelsen, eller om det er terror eller ikke.

Bilder og video fra byen viser en massiv utrykning og et stort antall ambulanser på stedet.

– Det som har skjedd i Trier er forferdelig, skriver Steffen Seibert, talsperson for den tyske regjeringen, på Twitter.

– Tankene er hos de skadede, de pårørende og alle som nå jobber for å ta vare på de berørte.

Trier er en by med 110,636 innbyggere, som ligger vest i Tyskland nær grensen til Luxembourg. Onsdag klokken ti er det planlagt en minneseremoni for ofrene utenfor historiske «Porta Nigra» i sentrum av byen.

Publisert: 01.12.20 kl. 14:36 Oppdatert: 02.12.20 kl. 04:12

