HOLDER FAST: President Donald Trump vil ikke si at kommende president Joe Biden har vunnet valget.

Trump tviler på om høyesterett vil ta sakene hans

President Donald Trump anerkjenner fortsatt ikke valgresultatene. Det gjorde han klinkende klart under et intervju på Fox News.

For mindre enn 10 minutter siden

Til tross for at kommende president Joe Biden sanket over 80 millioner stemmer, over seks millioner flere enn president Trumps om lag 74 millioner stemmer, nekter presidenten å gi seg.

Trump har gjentatte ganger hevdet at presidentvalget var gjennomsyret av fusk og svindel, og fornekter resultatet.

Kampanjen hans har forsøkt å gå rettens vei ved å levere inn en rekke søksmål i vippestatene. Så langt har de trukket eller tapt over 30 søksmål, ifølge CNBC.

Det endelige målet er å få sakene hørt av høyesterett, hvor de konservative har flertall.

I sitt første TV-intervju siden valgdagen ytret president Donald Trump usikkerhet om høyesterett i det hele tatt vil ta sakene hans.

– Hvilke saker vil komme til høyesterett?

– Problemet er at det er vanskelig å komme dit, jeg har de beste advokatene som sier de vil argumentere der, men de sier det er vanskelig.

Fox News-programleder Maria Bartiromo spør også presidenten om han tror det finnes en vei til seier for ham.

– Vi bør høres av høyesterett, noe må komme opp dit – hvis ikke hva er dette, med mest juks noensinne i et presidentvalg.

President Trump gjentok flere ganger de samme påstandene om valgfusk, og er også klar på at det er umulig at han tapte.

Det begrunner han med at han ledet på valgnatten, og at den ledelsen krympet kraftig og forsvant utover dagene som fulgte.

Også advokatene til Trumpkampanjen har fått hard medfart.

Advokaten Sidney Powell, som Trump tidligere har referert til som en av sine advokater, sa under et intervju med den konservative TV-kanalen NewsMax at både Kemp og statssekretær i delstaten, Brad Raffensperger, hadde fått penger for å tukle med resultatene.

Da den konservative programlederen Tucker Carlson på Fox News ba Powell om å fremlegge bevis, nektet hun ifølge USA Today.

– Da vi fortsatte å spørre om det ble hun sint og ba oss slutte å kontakte henne. Da vi sjekket med andre i kampanjen, sa de til oss at Powell aldri hadde gitt dem noe bevis heller, sa Tucker.

– Sidney Powell praktiserer jus på egen hånd. Hun tilhører ikke presidentens juridiske team. Hun er heller ikke en advokat for presidenten personlig, skriver Rudy Giuliani og advokaten og rådgiveren Jenna Ellis i en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Powell selv sier i en uttalelse til NBC at hun forstår uttalelsen, og at hun vil fortsette å kjempe mot det hun kaller «massivt valgfusk».

Publisert: 29.11.20 kl. 17:09