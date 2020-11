JO BIDENS NYE HJEM: Det skal være frustrasjon i Det hvite hus over at Donald Trump ikke innrømmer valgnederlag og legger til rette for en god overgang til den neste administrasjonen. Bildet viser folk som har samlet seg utenfor Det hvite hus den 6. november. Foto: Thomas Nilsson / VG

CNN: Trump-tilsatte har underhånden tatt kontakt med Bidens team

En håndfull personer i dagens Trump-administrasjon samt noen politisk tilsatte som har sluttet de seneste månedene, har i det stille tatt kontakt med Joe Bidens overgangsteam.

Oppdatert nå nettopp

Det melder CNN som har snakket med informerte kilder.

Håndstrekningen er ifølge CNN et tegn på at selv de som er tilknyttet Trump-administrasjonen begynner å bli frustrert over at presidenten nekter å innrømme valgnederlag og hvordan Det hvite hus håndterer situasjonen.

Bidens seier ikke anerkjent

Joe Bidens seier i presidentvalget er fremdeles ikke anerkjent av det føderale organet General Services Administration (GSA). Dette skaper problemer for overgangen til den påtroppende presidenten. Forsinkelsene fører til at Bidens team ikke har tilgang på finansiering og lokaler fra føderalt hold. De får heller ikke mulighet til å møte folk fra etterretningstjenester og administrasjonen.

Samtalene det er snakk om er ifølge kildene ikke formelle brifinger – slike som finner sted under en offisiell overgang – men de kan i det minste hjelpe Biden slik at den nye administrasjonen får innsikt i sakene den kan komme til å måtte håndtere når den overtar.

En tidligere Trump-tjenestemann sier til CNN at de anser at dette er å sette landets hensyn foran partiets.

En annen tidligere Hvite hus medarbeider, som sluttet for noen måneder siden, sier at han har sendt en e-post med tilbud om hjelp til noen han regner med at vil få en lignende rolle i Biden-administrasjonen.

– Et tilbud om hjelp

Og en som fortsatt jobber i Trump-administrasjonen bekreftet ovenfor CNN onsdag at det har vært uformelle kontakter mellom Trumps regjering og Bidens team.

– Ikke noe som vil få oss i trøbbel. Bare et tilbud om hjelp. De vet hva vi mener og hva vi kan og ikke kan gjøre eller si.

Vedkommende opplyser at kontakten så langt ikke har resultert i håndfaste samtaler.

En seniorrådgiver hos Biden bekrefter at det har vært under hånden kontakt, men ønsker ikke å kommentere saken.

En annen person i Bidens team sier de setter pris på hjelpen, men at den er på langt nær er så robust som den tradisjonelle overføringen av makt fra en president til den neste.

– Det krever mer enn tidligere medarbeidere som velger å stå frem og være hjelpsomme for å sikre en knirkefri maktovergang, sier Kate Bedingfield, rådgiver og nestleder av Biden-kampanjen, til CNN.

– GSA må følge loven og fastslå valgresultatet slik at amerikanerne får en knirkefri og effektiv overgang mellom administrasjonene.

Helse- og omsorgsminister Alex Azar opplyste onsdag at de ikke vil samarbeide med Bidens overgangsteam før GSA beslutter at han har vunnet valget.

– Vi har gjort det veldig klart at når GSA kommer med en beslutning vil vi sikre en fullstendig, samarbeidsvillig og profesjonell overgang og planlegging, sa Azar.

Publisert: 19.11.20 kl. 13:59 Oppdatert: 20.11.20 kl. 09:15