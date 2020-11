forrige





fullskjerm neste KLESVASK: En etiopisk jente vasker klær i en balje i en flyktningleir i Sudan.

Barn på flukt fra Etiopia-krigen: − Hjerteskjærende

Sivile som flykter fra krigen i Etiopia kommer til et naboland som ikke er i stand til å håndtere krisen. Blant flyktningene er mange barn som er kommet vekk fra sine foreldre.

VG får opplyst fra hjelpeorganisasjoner på bakken at rundt 45.000 flyktninger fra Etiopia nå befinner seg i elendige teltleirer i Sudan. Antallet fortsetter å øke, til tross for at det skjer i lavere tempo siden det er blitt vanskeligere å krysse grensen.

Militæret ber sivile «redde seg selv»: − Etter det vil det ikke være noen nåde

– Det er svært mange barn, helt ned i toårs alderen, som har kommet vekk fra sine foreldre under den kaotiske flukten, eller som har foreldre som er blitt drept. Det er hjerteskjærende og det jobbes nå for å registrere barna med håp om at man kan finne slektninger, forteller Berte Marie Ulveseter, landrepresentant for Kirkens Nødhjelp, til VG på telefon fra Sudan.

les også Etiopisk lege til VG: – Vi drepes

– De vi treffer flyktet i all hast. I tillegg til akutt behov for mat, vann og telt, så er det mange som etterspør klær – de har ikke kunnet skifte siden de flyktet fra sine hjem for flere uker siden, fortsetter hun.

VG intervjuet torsdag én av flyktningene, som fortalte at han og familien måtte flykte hver for seg. Nå vet han ikke hvor kona og de fem barna deres er.

En opprørsleder i Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) forteller lørdag at etiopiske styrker har begynt å bombardere provinshovedstaden Mekele. I en melding til Reuters skriver opprørslederen at byen er under kraftig angrep, og ledere i det etiopiske militæret har tidligere advart om at de vil innta Mekele.

fullskjerm neste I FELT: Berte Marie Ulveseter, landrepresentant for Kirkens Nødhjelp.

Ulveseter forteller at flyktningene er blitt tatt imot med stor gjestfrihet av lokalbefolkningen, men at regionen de kommer til ikke er i stand til å ta vare på dem.

– Det vil bli et stort behov for hjelp utenfra. Situasjonen i leirene blir litt bedre for hver dag, men samtidig øker antallet som kommer. Sudan har ikke økonomi til å håndtere situasjonen. Man må huske på at det allerede er ni millioner mennesker i Sudan som er avhengige av matleveranser.

Hun forteller at området flyktningene kommer til har vært rammet av tørke. Ulveseter besøkte torsdag en flyktningleir med 12.000 mennesker og fredag en leir med 8.000 mennesker.

fullskjerm neste PÅ FLUKT: Desperate mennesker fra Tigray-folket krysser en elv for å komme seg til nabolandet Sudan i helgen.

Fattig land

65 prosent av Sudans 42 millioner innbyggere lever ifølge myndighetene under fattigdomsgrensen, skriver NTB. Guvernørene i delstatene som har tatt imot flyktningene har slått alarm om at antallet er langt over det de klarer å håndtere.

– Vi var redd for å dø i krigen, derfor kom vi hit. Vi vil ikke dø av sult og sykdom her. Om noen vil hjelpe oss, så må de gjøre det raskt, sier en av flyktningene, Terhas Adiso.

Forholdene i leirene er uhygieniske og helsesituasjonen blant flyktningene beskrives som forferdelig av lokal myndigheter. Tallet på nye flyktninger har imidlertid falt den siste uken. Flyktninger som ankom Sudan torsdag, anklager den etiopiske hæren for å blokkere en vei ved Humera nær grensen.

– De som prøver å komme seg til Sudan, må unngå hovedveien og krysse jorder uten å bli sett av soldater, sa Tesfai Burhano, som nettopp hadde kommet fram til grenseovergangen Lugdi.

fullskjerm neste MILITS: Soldater fra Amhara-militsen i byen Mai Kadra, der det skal ha skjedd en massakre, med ofre fra flere grupper.

Avgjørende kamper

Det endelige slaget mellom opprørerne i Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) og den etiopiske regjeringshæren vil være fokusert rundt regionhovedstaden Mekele. Byen, som har rundt en halv million innbyggere, er omringet av stridsvogner fra regjeringsstyrkene.

Abiy Ahmed Ali, statsministeren i Etiopia som i fjor mottok fredsprisen for å ha fått slutt på krigen mellom Eritrea og Etiopia, ga torsdag grønt lys til hæren for å starte angrepet

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, advarer mot følgene.

– Den ytterst aggressive retorikken på begge sider når det gjelder kampen om Mekele, er farlig provoserende, og risikoen er stor for at allerede sårbare og redde sivile blir utsatt for stor fare, sa hun tidligere denne ukene.

Det at opprørsledere angivelig skjuler seg blant sivile, gir ikke den etiopiske staten rett til å bruke artilleri i tett befolkede områder, slo Bachelet fast.

PS: Opprørsledelsen i TPLF har varslet at «Tigray er klar til å kjempe til siste mann». TPLF er anklaget for å ha begått krigsforbrytelser, og ifølge den etiopiske statsministeren har flere tusen soldater fra bevegelsen lagt ned våpnene sine og overgitt seg til føderale styrker de siste dagene.

HER KJEMPES DET: I den etiopiske regionen Tigray, som grenser mot Eritrea og Sudan, raser en blodig borgerkrig som nå går inn i «tredje fase». Foto: AP

Etiopias statsminister Abiy Ahmed nekter fortsatt å forhandle med Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) og truer med å knuse dem militært, skriver NTB lørdag.

Fredag forsøkte en delegasjon fra Den afrikanske union (AU) å lokke Abiy til forhandlingsbordet, men fjorårets vinner av Nobels fredspris vendte nok en gang tommelen ned for dialog.

Publisert: 28.11.20 kl. 12:55

