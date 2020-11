«Dramatisk økning i drap i Los Angeles etterlater sønderknuste familier» melder Times. CBS rapporterer at «Atlanta har flere drap enn på 30 år». «Chicago nærmer seg 700 drap i 2020», opplyser Chicago Sun-Times. «Houstons andel uløste drap til himmels», forteller Houston Chronicle.

Drapstallene til himmels i USA

Amerikanske lokalaviser serverer dystert lesestoff for tiden. Alle disse overskriftene er fra november.

– Vi har en pandemi med kriminalitet akkurat nå, sier politisjef Michel Moore i Los Angeles.

I løpet av de første ni månedene i 2020 var det 28 prosent flere drap i de 67 største byene USA enn i fjor. Økningen var på 52 prosent i Boston og 85 prosent i Minneapolis.

– Vi har ikke sett tall som dette siden 1990-årene, sier daglig leder Chuck Wexler i Police Executive Research Forum til Washington Post.

15 prosent økning

16 år gamle Aaron Pryor var en ekstremt rask running back og en av de beste spillerne på laget. Helt til han ble drept i en oppkjørsel nær sitt eget hjem en dag i september. En video viser ifølge New York Times at drapsmannen konfronterte Pryor før han fyrte av over et dusin skudd.

Drapsmannen er fremdeles på frifot. Politiet vet ikke hvorfor han tok livet av 16-åringen.

– Det var coronaviruset som egentlig drepte ham, sier Joe Bates, som var treneren til Pryor i Oakland i California.

Bates tror at coronaviruset har et slags medansvar for drapet, fordi stengte skoler og kansellerte fotballsesonger fører til at ungdom bruker mer av tiden sin på gatene.

En midlertidig FBI-rapport for januar til juni viser at drapsraten på landsbasis i USA har økt med 14,8 prosent. Nettstedet gunviolencearchive opplyser at det har vært 579 masseskytinger så langt i 2020. Det er 38 prosent mer enn i fjor.

– Vi har hatt 20 år med stabil nedgang i kriminalitet. Er dette bare et tilfeldig avvik eller sier det noe om framtiden? Dette har gått under radaren på grunn av pandemien, men noe skjer over hele landet. Den neste presidenten må sette fokus på dette, mener Wexler.

– Vet ikke nok

USAs avtroppende president, Donald Trump, har anklaget Demokratene for å slippe kriminaliteten løs i sine byer. Tallene viser ifølge New York Times at drapsbølgen treffer like hardt i byer som styres av Republikanerne som av Demokratene.

– Økningen har ingenting å gjøre med den politiske tilhørigheten til borgermesteren, fastslår kriminologiprofessor Richard Rosenfeld ved Universitetet i Missouri-St. Louis.

Hva årsaken – eller årsakene – er, vet ingen med sikkerhet.

– Vi er ikke i nærheten av å vite nok om det som skjer akkurat nå. Den tiden vi er inne i, er så uvanlig av så mange forskjellige grunner at det er vanskelig å spekulere i hva som driver denne trenden. Vi vet ikke engang om det er en trend ennå, sier daglig leder Jennifer Doleac ved Justice Tech Lab til Vox.

Én medvirkende årsak kan være at våpensalget i USA har gått kraftig opp i 2020.

Bare i oktober ble det solgt 1,92 millioner skytevåpen. Det er 67 prosent mer enn oktober i fjor. Allerede i oktober ble det satt ny salgsrekord i USA. Da var det omsatt nærmere 17 millioner skytevåpen i 2020. Det ble i 2018 anslått at 393 millioner skytevåpen var i sivilt eie i USA.

DREPT AV POLITIET: Kevin Peterson Jr. ble skutt av politiet i Vancouver i delstaten Washington 29. oktober, i forbindelse med et salg av 50 Xanax-piller. Politimennenes forklaring av hendelsen støttes ikke av videobildene. Foto: Amanda Cowan / The Columbian

Som trener Bates påpeker, er det stengte skoler og kansellerte idrettsprogram landet rundt. Over 11 millioner amerikanere er arbeidsledige. Det er nesten dobbelt så mange som i februar, da tallet var 5,8 millioner. Det anslås at om lag åtte millioner har falt under fattigdomsgrensen.

Denne økningen i lediggang og fattigdom kan ha bidratt, selv om det foreløpig kun er spekulasjoner.

Vox påpeker i tillegg at mange politietater i USA har blitt rammet av budsjettkutt og nedbemanninger etter raseopptøyene og protestene mot drapet på blant andre George Floyd. Forskning tyder på at mer politi betyr mindre kriminalitet.

Politisjef Michel Moore i Los Angeles fortviler over at hans budsjett på tre milliarder dollar er kuttet med 150 millioner.

– Disse kuttene kunne ikke ha kommet på et verre tidspunkt, konstaterer han.

