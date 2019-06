Israelsk sykehus holder nyfødt som «gissel»

(VG Nett) Et sykehus i Jerusalem holder tilbake en nyfødt trilling fordi foreldrene, begge av palestinsk opprinnelse, ikke kan betale regningen.

Tone Libråten

17 march 2006

For to måneder siden kom den høygravide kvinnen, som er israelsk araber, til sykehuset al-Muqaddas i Jerusalem med trillinger i magen. Trillingene ble født for tidlig, og måtte få omfattende behandling på sykehuset for å overleve.

Da babyene var friske nok til å kunne reise hjem, nektet sykehuset å la foreldrene få med seg alle tre. En jente blir derfor holdt som «gissel» på sykehuset, melder BBC News.

Sykehuset sier de frykter at forsikringen ikke vil dekke hele regningen på drøye 14.000 norske kroner etter sykehusbesøket. De begrunner dette med at faren til trillingene er palestiner fra Vestbredden, og at forsikringen da kanskje ikke gjelder i dette tilfellet. Derfor holder de igjen babyen til foreldrene selv kan betale.

Dette føyer seg inn i rekken av mange hendelser der israelske arabere mener de åpenbart blir diskriminert i Israel. Ifølge avisen Haaretz hevder moren til trillingene at hun først ble avvist ved to andre israelske sykehus fordi hun ikke kunne betale et depositum på over 470.000 norske kroner for i det hele tatt å bli innlagt.

- Normal prosedyre

Fortvilet oppsøkte moren det israelske justisdepartementet forrige uke.

- Vi har kontaktet sykehuset, og morens historie er sann. Den tredje babyen blir holdt igjen på sykehuset, sier Eyal Globus, leder for lovfestet helsehjelp i departementet, til avisen Haaretz, ifølge BBC News.

Sykehuset forsvarte seg med at dette er «normal prosedyre» for å sikre at regninger blir betalt. Nå har justisdepartementet beordret sykehuset å gi fra seg babyen, og sier departementet skal sørge for at forsikringen dekker det behandlingen av trillingene har kostet.

Publisert: 17.03.06 kl. 15:12