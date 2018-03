TØFT: Valerio D´Imperia (20, i midten) tjener 4000 kroner i måneden ved å selge kaffekapsler fra samme butikk som moren hans jobber. Hverken han, kompisene Mirko de Libero (17, til høyre) eller Mattio Milinari (18) skjønner hvordan de skal klare å få en jobb i Italia som er noe mer enn midlertidig. Foto: Harald Henden

Valg i Italia: Den glemte generasjonen

Publisert: 03.03.18 11:59

ROMA (VG) Frustrerte unge i Italia bruker valget til å gjøre opprør med en stat de føler at ikke tar vare på dem.

Det er en enkel sak å komme i kontakt med unge italienere på dagtid, fordi så mange av dem er helt ledige. I Europas tredje største økonomi er nesten en tredel av dem under 35 år uten noen form for arbeid eller studieløp.

Når italienerne denne søndagen kalles til valgurnene for å stemme over et nytt parlament, kalles det «årets store politiske slag i Europa». Men mange av landets unge spør seg hvem politikerne egentlig kjemper for.

På en bokkafé øst i Roma sentrum sitter Laura Cocciolillo (20) og Martino Petrello (21), og er skuffet over samtlige partier.

– Jeg blir opprørt over å se hvor lite muligheter det finnes for unge italienere, sammenlignet med andre europeiske land. Og det går ikke fremover. Det finnes ingen plan for å sikre vår fremtid, mener Martino.

Fakta PRIORITERER SKATTEKUTT De fleste partiene som stiller til valg søndag, har prioritert valgløfter om store skattekutt, heller enn å løse arbeidsledigheten blant unge. Allerede i dag er landets gjeld på 131,6 prosent av landets BNP, det neste høyeste nivået i eurosonen. Det bekymrer eksperter. (Kilde: NTB)

Eldre prioriteres

Italias arbeidsledighet blant unge er den høyeste i EU. Til sammenligning ledigheten for denne gruppen 12,4 prosent i Tyskland.

Desillusjonerte unge blir ikke mer oppløftet av å lese statistikken over offentlig pengebruk.

Italias myndigheter brukte i 2014, det siste året det ble gjort slike kartlegginger, fire ganger mer på landets fortid, altså eldre, for eksempel gjennom pensjoner, enn de gjorde på landets fremtid i form av utdanning og praksisarbeid for unge. Det viser tall som det anerkjente tidsskriftet The Economist har hentet inn.

Valgkampen, som i år i stor grad dreier seg om flat skatt og innvandring, gir ikke Petrello og venninnen Cocciolillo en større tiltro til politikerne.

Unge betaler

Fra et rent kynisk perspektiv kan det gi mening for et parti på stemmejakt å prioritere de gamle. Gruppen som er eldre enn 55 år utgjør hele 41 prosent av italienske velgere. Til sammenligning er 22 prosent av de stemmeberettigede under 35 år. Dette skyldes at italienerne føder forholdsvis få barn, og venter lengre og lengre med å få unger. Taperne i en slik demografi er de unge voksne.

Misnøyen hos de unge voksne får ofte utløp på én av to måter, der den ene er gjennom å blåse i hele valget.

– Vi forventer at rundt 40 prosent av unge avstår fra å stemme, mot 30 prosent i befolkningen ellers. Andelen hjemmesittere har vokst voldsomt. For fem år siden var det 24 prosent som ikke stemte, og for ti år siden var det bare 17 prosent. Grunnen de oppgir er at de ikke lenger tror at politikk kan endre noe, sier valganalytiker Antonio Noto fra meningsmålingsinstituttet IPR, til VG.

Resultat: Hjerneflukt

Mange unge vil i år gjøre opprør gjennom å stemme på Femstjernerbevegelsen, partiet som vil bryte ned hele det politiske Italia man kjenner, og starte på nytt med et direkte, internettbasert demokrati. Den relativt ferske bevegelsen er det største partiet blant førstegangsvelgere.

Mellom fargerike bøker på kafeen i Roma sier Laura Cocciolillo til VG at hun har gitt opp Italia, og planlegger å gjøre som så mange unge har gjort de siste årene: Flytte til en av EUs andre 27 medlemsstater. Over 1,5 millioner har forlatt landet siden finanskrisen begynte for ti år siden, og de som reiser er høyere utdannet enn gjennomsnittsitalieneren.

20-åringe Laura vil finne en jobb der hun kan gi alt hun har, og det er det ikke hjemlandet som får ta nytte av, sier hun bestemt.

– Det er null sjans for at jeg blir værende her i Italia.