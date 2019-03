KOSTER LIV: Luftforurensning koster over åtte millioner mennesker livet hvert år, ifølge forskningsrapporter. Også forurenset drikkevann og andre miljøødeleggelser går direkte ut over menneskers liv og helse, og i 2050 vil millioner dø for tidlig, ifølge en FN-rapport. Bilde er fra Sør-Koreas hovedstad Seoul. Foto: AP / Ahn Young-joon / NTB scanpix

FN-rapport: Forurensning vil gi mange millioner dødsfall i 2050

Forurensning og miljøskader vil føre til at millioner av mennesker dør for tidlig om 30 år, viser en storstilt forskningsrapport FN har fått utarbeidet.

NTB

Publisert: 13.03.19 13:32







250 forskere og eksperter fra mer enn 70 land har bidratt til rapporten. Den konkluderer med at verdens land må trappe drastisk opp arbeidet med å forhindre miljøødeleggelser og forurensning. Hvis ikke, vil luftforurensning, kjemikalier i drikkevannet og ødeleggelse av økosystemer få store konsekvenser for menneskenes liv og helse innen 2050.

– Rapporten viser at natur fortsatt ødelegges i et katastrofalt omfang. Samtidig har global oppvarming store negative konsekvenser for natur og mennesker. Det trengs et krafttak for å snu utviklingen. Det er avgjørende at verden tar ansvar nå, sier Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

les også Sjekker svevestøv og forurensning i hver krok av Norge

Luftforurensning og resistente bakterier

FN-rapporten angir at syv-åtte millioner mennesker dør på grunn av luftforurensning årlig. Tirsdag ble det lagt fram en annen rapport som angir et enda høyere tall: 8,8 millioner dødsfall.

1,4 millioner mennesker dør hvert år på grunn av diaré og parasitter fra forurenset drikkevann, ifølge FN-rapporten.

les også Norsk forsker: Ren luft vil gjøre verden 0,5 grader varmere

I 2050 vil resistente bakterier bli en av de viktigste årsakene til for tidlige dødsfall, ifølge FN-rapporten. Årsaken er ukontrollert antibiotikabruk i produksjon av mat.

– Vitenskapen er tydelig. Menneskehetens helse og velferd er direkte knyttet til miljøets stillstand, sier Joyce Msuya, sjef for FNs miljøprogram (UNEP).

– Vi er ved en korsvei, understreker hun.

les også «At Polen skulle gi slipp på kullet, er som om Saudi-Arabia skulle gi slipp på oljen»

De rike forurenser, de fattige lider

Msuya beskriver en voksende kløft mellom fattige og rike land. Overforbruk, forurensning og matsvinn i rike land fører til sult, fattigdom og sykdom i andre land, heter det.

Rapporten omtaler også klimaendringene.

Rapporten er lagt fram i forbindelse med UNEPs store internasjonale møte i Kenyas hovedstad Nairobi denne uken. Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands miljøminister Jochen Flasbarth er blant deltagerne.