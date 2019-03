INNELÅST: Den norske studenten Bendik Aas er innelåst på University of Utrecht mandag formiddag etter at en mann skjøt flere personer inne på en trikk i byen. Foto: Privat / Ricardo Smit, ANP

Norske Bendik innelåst på universitetet etter skyting i Utrecht: – Det hørtes ut som fyrverkeri

Norske Bendik Aas hørte skuddene som ble avført inne på en trikk i den nederlandske byen Utrecht mandag morgen. Han var på vei til skolen, og trodde det var lyden av fyrverkeri.

Bendik Flåt Aas er innelåst på Utrecht University i Nederland etter skytingen som ble meldt klokken 10.30 mandag morgen.

24-åringen tar en master i kunstig intelligens, og flyttet til Nederland fra Bergen høsten 2018.

– Jeg skulle sykle til universitetet til en forelesning som begynte klokken 11 i dag morges. Da hørte jeg et smell. I begynnelsen tenkte jeg at det var fyrverkeri, for jeg har aldri hørt skudd på så nært hold før, forteller han til VG på telefon fra Utrecht.

Minst én person er drept og flere er skadet etter skytingen, og politiet jakter fortsatt gjerningsmannen.

Rundt tre timer etter de første meldingene kom bekreftet Nasjonal koordinator for antiterror og sikkerhet at det har vært skyting flere steder i byen, skriver nyhetsbyrået AFP.

Innestengt på universitetet

Det var ikke første gang han hørte smell i byen, og Aas tenkte at det var noen gutter som hadde fyrt av et fyrverkeri. Noen timer senere, midt i en forelesning, fikk han en melding fra kjæresten der hun spurte om han var trygg.

– Jeg begynte å sjekke telefonen og så hva som hadde skjedd. Universitetet har tatt sine forbehold, vi får ikke lov til å forlate universitetsområdet før kl. 18 eller når skytteren er tatt, forklarer Aas.

Universitetet ligger mellom 20 og 25 minutter unna trikkestoppet 24.oktoberplass, der skytingen fant sted.

Studentene på campus har fått beskjed om at alle dører nå er blitt låst. Ingen slipper hverken inn eller ut før de får beskjed om noe annet av universitetet.

– Folk her holder fatningen

Aas kjæreste, som er nederlandsk, er også innelåst i en annen del av universitetsbygningen.

– Folk her holder veldig fatningen, men det blir mye telefoner til venner og familie. Også følger vi med for å holde oss så oppdatert som mulig, forteller han.

Gatene i byen utenfor har sakte men sikkert blitt mindre folksomme. Siden 24-åringen, som opprinnelig er fra Kristiansand, kom til byen har han følt seg svært trygg, forteller han.

– Utrecht er vanligvis en kjempetrygg by. Det er veldig som hjemme i Norge. Jeg har ikke forventet at noe slikt kunne skje, sier han.