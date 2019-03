NOK ET OFFER: En kvinne får behandling på sykehus i hovedstaden Sanaa, etter et bombeangrep den 12. mars. Foto: KHALED ABDULLAH / X03662

788 sivile er drept siden våpenhvilen i Jemen: Derfor gikk det galt

BEIRUT (VG) For tre måneder siden ble et fredshåp tent i en villa utenfor Stockholm. Her forteller en av fredsforhandlerne i Jemen-krigen til VG hva som gikk galt etterpå.

11. mars skjedde det igjen.

FN publiserte en pressemelding om at 22 mennesker var drept i et angrep nord i Jemen. 12 barn var blant de drepte. 30 mennesker var skadet, og flere barn trengte evakuering for å overleve.

Meldingen skapte minimal oppmerksomhet, og få store medier, heller ikke VG, skrev om det som hadde skjedd. Hvorfor? Kanskje fordi bombingen går inn i et mønster verdenssamfunnet nå har blitt vant til, og derfor ikke lenger er overrasket over.

Den komplekse krigen i Jemen har nå så mange lag og aktører, at de som leter etter en løsning raskt går seg vill. I en slik hengemyr har massedød blitt en vane.

Fakta om krigen i Jemen * Republikk på Den arabiske halvøy med anslagsvis 29 millioner innbyggere. * En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana noen måneder tidligere. * De forente arabiske emirater deltar i koalisjonen og har soldater på bakken i det sørlige Jemen. Det samme har Sudan. Franske spesialstyrker er også til stede. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrytelser. * Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere konkluderte i 2017 med at det ikke forelå beviser for store våpenleveranser fra Iran. * Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at mellom 70.000 og 80.000 mennesker er drept i krigen. * Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. * Krigen har uløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid. Over 20 millioner mennesker i Jemen trenger humanitær hjelp, og 10 millioner er nær ved å sulte. Vis mer vg-expand-down

Bombingen i den nordlige landsbyen Kushar, som drepte de 22 menneskene, kom etter kamper mellom Houthi-opprørerne, som kontrollerer hovedstaden Sanaa og andre områder i nord, og en lokal stamme alliert med den Saudi-Arabia-ledede koalisjonen, som kriger med Jemens regjeringsstyrker. Begge sider beskylder hverandre.

Det har vært mange blodige tragedier som dette gjennom de siste årene med krig i Jemen, men akkurat denne hendelsen har også noe mer ved seg. Den er et bevis på at håpet om fred som mange hadde i desember, er i ferd med å rakne.

Så hva skjedde?

TIL KRIG: Bevæpnede menn tilknyttet Houti-opprørerne ved Sanaa den 21. februar. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Våpenhvilen som ga håp

Utenfor en villa i Stockholm i desember skjedde det noe få hadde turt håpe på. FN klarte å få to av de viktigste partene i Jemen-krigen, Houthi-opprørerne og den jemenittiske regjeringen, til å møtes ansikt til ansikt. Tidligere forsøk hadde feilet. Møtet var så skjørt og tilliten mellom partene så lav, at FNs spesialutsending reise til Jemen i forkant for å sitte på samme fly som Houthi-representantene til Sverige.

les også Fem år – fem kilo: Jemenitter dør i påvente av fredssamtaler

Stemningen var positiv da avtalen ble signert, for partene kom til enighet om noen sentrale punkter:

Enighet om en mekanisme for et omfattende bytte av krigsfanger fra begge sider. Det ble lagt planer om utveksling av så mange som flere tusen fanger.

Enighet om en våpenhvile i det mest omstridte området i Jemen, nemlig havnebyen Hodeida, der partene gjennom 2018 var i harde kamper. Havnen i Hodeida er sett på som en sentral livsnerve for store deler av Jemens befolkning.

Enighet om å danne en komité som skulle roe kamphandlingene i den omstridte byen Taiz, som ingen av partene har fått fullstendig kontroll over gjennom årene krigen har vart.

Avtalen ble sett på som det største steget FN har klart å nå siden krigen brøt ut i 2015.

FORHANDLER: Hakim Almasmari, til høyre, fotografert under Stockholm-samtalene sammen med medforhandler Mohammed Abulahoum fra FN. Foto: Privat

Så problemene som ville komme

Sentrale aktører så likevel raskt problemer.

Hakim Almasmari er en av de tre forhandlerne i den FN-drevne prosessen. Mens de to andre forhandlerne er fra FN, er Almasmari en uavhengig representant fra Jemen. Han nyter tillit hos begge de stridene partene.

Denne uken intervjuet VG ham på telefon fra Jemens hovedstad Sanaa.

– Ingen trodde dette skulle bli enkelt, det er krig tross alt, og å skape en fred alle er fornøyde med er lettere sagt en gjort, sier han.

Almasmari sier at flere av punktene i avtalen, og hvordan de skulle implementeres, var for vagt utformet fra starten. Det vage språket gjorde at avtalen skulle være mulig å underskrive i utgangspunket.

les også Fra militskriger til torturoffer: Slik er Houthi-opprørernes skrekkfengsel

– Begge sider tolker nå disse vage punktene slik de selv vil, og utnytter uklarhetene til sin egen fordel, sier han.

Det Almasmari også så i desember, var at krigen i hans hjemland var blitt så kompleks, der så mange lokale og internasjonale parter hadde ulike interesser, at det var vanskelig å finne felles grunn.

– Nær 15 ulike land er involvert, og det kompliserer fredsavtalen. Spørsmålet er hele tiden: Hvordan kan vi involvere dem alle og sørge for at de alle er på samme side?

NYTT FORSØK: FNs spesialutsending for Jemen, Martin Griffiths, ankommer Sanaa den 11. februar for å redde enigheten underskrevet i Stockholm. Foto: YAHYA ARHAB / EPA

Avtalen faller sammen- sivile drept hver dag

Umiddelbart etter signeringen av Stockholm-avtalen, begynte krigens hjul å rulle videre, nesten som om ingen ting var skjedd:

Ifølge tall fra Civilian Impact Monitoring Project, videreformidlet av Flyktninghjelpen, har minst 788 sivile mistet livet i krigen siden 18. desember, da avtalen ble tegnet. 318 av dem er drept i bombe- og granatangrep. I samme periode skal 1631 hus, 385 gårder, 47 forretninger og 13 skoler være angrepet. Daglig er sivile drept eller skadet.

– Fire år etter at krigen brøt ut i Jemen, fortsetter angrepene mot en utslitt og utmagret sivilbefolkning. I enkelte områder er sivile dødsfall doblet den siste tiden til tross for våpenhvilen som ble innført for den viktige havnebyen Hodeida før nyttår, sier kommunikasjonsrådgiver i Flyktninghjelpen Becky Bakr til VG.

les også Drepte barn og blodig kynisme: Dette må du vite om Jemen-krigen

Fredsforhandler: Derfor raknet avtalen

Hvorfor gikk det så galt?

Fredsforhandleren Almasmari sier at hans mørkeste øyeblikk de siste månedene var den 24. januar, da den svært viktige og avgjørende fangeutvekslingen skulle finne sted på nøytral grunn i Jordan.

Ifølge han skulle fangeutvekslingen i første runde involvere 15–20 prosent av fangene de ulike partene hadde. Men partene stolte ikke på hverandre, og nektet å være ærlig med hvor mange fanger de faktisk hadde i sine fengsler.

– Ingen ville være ærlige om det egentlige antallet fanger. Tilliten forsvant og fangeutvekslingen kollapset, sier han.

I løpet av 24 timer etter kollapsen skal Saudi-Arabia ha bombet flere titalls Houthi-mål, også i hovedstaden Sanaa.

– Hovedproblemet nå er at partene ikke stoler på hverandre, sier forhandleren.

SKADE OG DREPTE: De drepte etter bombeangrepet som tok 22 liv i mars, brukes av Houtihene mot Saudi-Arabia, som de beskylder for drapene. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Press på grunn av en drept journalist fra Saudi-Arabia

Den prisbelønte jemenittiske journalisten Afrah Nasser var også til stede under fredssamtalene i Stockholm. I et intervju med VG denne uken forklarer hun hvorfor hun mener så mye har forandret seg siden desember.

Hun mener at FN klarte å få partene til å møtes fordi presset på det tidspunktet var enormt mot den mektigste parten i Jemen-krigen, nemlig Saudi-Arabia.

I forkant av samtalene var den saudiske journalisten Jamal Khashoggi drept og partert i et saudisk konsulat i Tyrkia, og verdenssamfunnet og Saudi-Arabias allierte var i harnisk. Dette presset myndighetene i landet til ta grep i Jemen-krigen.

– Det var en stor internasjonal vilje til å løse krigen, men det var ingen lokal vilje blant partene på bakken, sier Nasser.

Hun legger til at for at det skal bli en løsning på krigen, så må det være vilje blant de krigene partene, noe hun nå ikke ser:

– Det virker som om ingen vil avslutte krigen. Begge sidene tjener på krigen, og det gjør at de ikke vil finne en løsning, sier hun.

Finnes det noe håp?

Fredsforhandleren Hakim Almasmari, sier han ser håp, tross alt, og at han ikke kan gi opp.

– Men krigen har fortsatt med full styrke, og mens flere hundre er drept i den militære krigen, er flere tusen døde i krigen for mat. Sult dreper nå så mange, og verden kan ikke la det skje, sier han.

For Afrah Nasser er det lite lys i sikte, men hun gjør alt hun kan for å være optimistisk.

– En venn sa til meg en gang at «alle kriger ender». Så jeg føler meg forpliktet til å være håpefull.

