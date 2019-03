Redningsarbeidere har jobbet på spreng for å finne livstegn under ruinene. Foto: Sunday Alamba / AP / NTB scanpix

20 omkom da skolebygning kollapset i Nigeria

Dødstallet har steget etter at en fireetasjers skolebygning raste sammen i Lagos i Nigeria. 20 er bekreftet omkommet.

NTB

Publisert: 16.03.19 03:46







– 20 personer, flesteparten barn, har mistet livet. 43 ble reddet ut av ruinene, sier helserepresentant Jide Idris.

Fredagens bekreftelse kommer to døgn etter at bygningen raste sammen. En hektisk redningsinnsats ble satt i gang, og først rundt seks timer senere oppga myndighetene at åtte mistet livet. Redningsaksjonen har siden avdekket et langt større omfang.

Årsaken til kollapsen i Lagos , en by med rundt 20 millioner innbyggere, er ikke kjent. Det er ikke uvanlig at bygninger faller sammen i Nigeria . Tekniske konstruksjonskrav blir ofte ignorert under bygging, og det har vært flere tilfeller der mennesker har omkommet som følge av kollapser de siste årene.