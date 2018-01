ØNSKER KOMPROMISS: Demokratenes mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer, sier han forgjeves har prøvd å kompromisse for å få opphevet nedstengningen av USAs statsapparat. Foto: Jose Luis Magana, AP

Ny avstemning i vente om USAs budsjettkrise

NTB

Publisert: 21.01.18 22:47

UTENRIKS 2018-01-21T21:47:00Z

Senatorene samlet seg søndag til en sjelden helgeseanse i Kongressen for å prøve å hindre at nedstengningen av det offentlige apparatet fortsetter utover i uka.

Om de ikke lykkes, må hundretusener av statsansatte bli hjemme uten lønn fra og med mandag som følge av at Senatet fredag ikke greide å bli enig om en midlertidig forlengelse av det nåværende statsbudsjettet.

Nedstengningen kastet en lang og mørk skygge over årsdagen for innsettelsen av Donald Trump som president og er et talende vitnesbyrd om det dype gapet som har vokst fram mellom Demokratene og Republikanerne.

Senatets flertallsleder Mitch McConnell gjorde det klart at nedstengningen raskt blir mye verre om de statsansatte må bli hjemme uten lønn på første arbeidsdag etter kollapsen i Senatet fredag . I helgen har bare enkelte museer og nasjonalparker vært stengt.

– I dag vil være en god dag for å få slutt på dette, sa McConnell i en tale søndag før den varslede avstemningen klokka 1 natt til mandag amerikansk tid.

Skylder på hverandre

Amerikanske aviser har hele helgen vært fulle av stoff om den dramatiske nedstengningen, og demokrater og republikanere har gjort en intens innsats for å legge skylda på den andre siden.

Ved tidligere slike anledninger har partiet som anses å være skyldig, gjerne tapt stort ved det påfølgende valget. Men denne gangen er første gang at staten nedstengtes uten at partiet som har kontrollen over både Det hvite hus og begge Kongressens kamre, klarer å hindre det.

Meningsmålinger tyder foreløpig på at et klart flertall av amerikanerne legger skylda på republikanerne for miseren. Men det kan endre seg om en løsning ikke kommer snart.

Trump oppfordret søndag de republikanske lederne til å iverksette det såkalte atom-alternativet, det vil si å innføre en avstemning der et simpelt flertall på 50 prosent er nok til å få igjennom en budsjettforlengelse. I dag trengs det 60 stemmer av Senatets 100 medlemmer for å få gjennom et så viktig vedtak.

Men i Senatet er det stor skepsis på begge sider mot en slik løsning fordi det kan slå hardt tilbake neste gang det andre partiet har flertall.

Unge innvandrere

Stridens eple er det vanskelige temaet om ulovlig innvandring. Som betingelse for å stemme for en budsjettforlengelse, krever demokratene at republikanerne åpner for at 800.000 unge som ble brakt til USA ulovlig som barn, får bli i USA, det såkalte DACA-programmet.

Trump opphevet DACA, som ble innført av forgjengeren Barack Obama. Men han har flere ganger antydet at han har sympati med de unge såkalte Dreamers, og har sagt at han kan åpne for DACA igjen om Demokratene går med på strengere regler for innvandring og finansiering av muren mot Mexico.

Forsøk på kompromiss

Demokratenes mindretallsleder Chuck Schumer sier at han har forsøkt å kompromisse, men at han ikke får noe klart svar fra Trump. Trump er selv under press fra de mest konservative republikanerne som er imot enhver udokumentert innvandring.

– Jeg er villig til å gjøre en avtale, sitte ned nå med en gang og jobbe med presidenten eller hvem som helst han måtte utpeke. La oss få det gjort, sa Schumer søndag.

Trump beskylder imidlertid Demokratene for «å være mer opptatt av ulovlige innvandrere enn vårt store og flotte militære eller sikkerheten på vår farlige sørgrense».

Nedstengningen omfatter imidlertid ikke det militære, selv om ansatte ikke får lønn før nedstengningen er over.

Republikanerne trenger støtte fra ni demokrater for å få gjennom budsjettforlengelsen til 16. februar. Men fredag, da stemmetallet var 50 mot 49, fikk de bare med seg fem, og dessuten stemte fire republikanere sammen med demokratene.