Trump: – Norge er en viktig bidragsyter i kampen mot IS

Publisert: 10.01.18 20:00

UTENRIKS 2018-01-10T19:00:47Z

WASHINGTON (VG) Donald Trump skrøt av Norges innsats i kampen mot den ytterliggående islamistgruppen IS etter møtet med Erna Solberg i Det hvite hus.

Etter det én time lange møtet med Solberg og den norske delegasjonen holdt USAs president Donald Trump en felles pressekonferanse i Det hvite hus.

Der snakket han om Norges bidrag i NATO og Syria, gjensidig handel, kampfly, norske investeringer i USA og nyvinninger innenfor helse og medisin.

– Norge er også en viktig bidragsyter i kampen mot IS, der har Norge gjort en god jobb. På grunn av oss har IS nå mistet nesten 100 prosent av territoriet de rådet over for ikke så lenge siden, i Irak og i Syria, sa Trump.

Videre takket han for hjelp fra norsk overvåkingspersonell og norske bistandsorganisasjoner som har jobbet i regionen.

Litt tidligere på dagen ble Erna Solberg tatt i mot av Trump på trappen av presidentboligen, der de to utvekslet et vennlig håndtrykk før de forsvant inn mot Det ovale kontor klokken 20.05 norsk tid.

– Norge er en god kunde, alliert og venn, sa Trump da han og Solberg møtte pressen i Det Ovale kontor før møtet.

Han sa at USA lager verdens beste militærutstyr og var glad for at Norge kjøper fra dem.

Trump gratulerte også Solberg med valgseieren og fire nye år som statsminister i Norge.

Erna Solberg la til at Norge er en stor kunde for den amerikanske elbil-produsenten Tesla.

– Oh really? svarte Trump

Takker det norske folk

Trump åpnet pressekonferansen etter møtet med å snakke om hvordan nordmenn hadde kjempet side om side med amerikanerne under andre verdenskrig, blant annet i Normandie i Frankrike.

– Vårt vennskap bygger på denne stolte og noble historien, og har røtter i våre forpliktelser til å konfrontere dagens problemer, med den samme selvtilliten og det samme pågangsmotet, jeg tror faktisk pågangsmotet i dag er større, sa Trump.

Videre gikk han over til å rose samarbeidet med Norge.

– Vi hadde en rekke diskusjoner om hvordan vi kunne jobbe sammen for fremtidens sikkerhet og verdens velstand, samt en flott fremtid for våre respektive lands samarbeid, uttalte han.

Trump fremhevet også Norge og USAs felles ønske om å styrke NATO.

– Norge har bidratt til den NATO-ledede operasjonen i Afghanistan, hvor det har gått veldig bra. Situasjonen har snudd. Jeg vil takke statsministeren og det norske folk for deres deltakelse i disse anstrengelsene, sa han og nevnte NATOs økende tilstedeværelse i Polen som et annet eksempel.

Spøkte med overskudd

Trump erklærte også svært fornøyd at USA selger mer til Norge enn de kjøper.

– Vi har et overskudd. Noe som er sjokkerende. Hører dere? Overskudd. Det er ikke så mange. Du må gå tilbake og undersøke med folkene, spøkte Trump mens Erna Solberg smilte.

Solberg på sin side understreket at det er mange økonomiske muligheter i Paris-avtalen. Hun fortalte at Norge satser på grønn teknologi, og at det er derfor USA har et overskudd i handelen med Norge.

Trump på sin side mente at Kina og Russland hadde fått en mye bedre avtale i Paris.

– Avtalen var veldig urettferdig for USA, og den straffet oss hardt. Det gjorde det vanskelig for oss å drive handel. Vi er et land med mye gass, olje og kull, svarte han, og understreket at de ikke brukte mye tid av møtet på å snakke om klima.

Første bilaterale møte

Solbergs besøk er aller første gang den norske statsministeren møter Trump i presidentboligen.

Hun har tidligere møtt presidenten under NATO- og G20-toppmøtene i 2017, men besøket onsdag er imidlertid det første bilaterale møtet mellom de to.

Det er tredje gang den norske statsministeren er i Det hvite hus. Hun tangerer dermed Einar Gerhardsen i antall presidentbesøk, men rekorden er Gro Harlem Brundtlands med fire.

Den ventede agendaen for møtet var forsvars- og sikkerhetspolitikk, internasjonalt samarbeid, handel og investeringer.

Erna har også flere ganger i forkant av møtet ytret at hun vil diskutere klimapolitikk.

I Det hvite hus sin pressemelding fra desember 2017 var ikke klima nevnt som et av samtaletemaene.

1 av 11 FORNØYD TRUMP: USAs president Donald Trump smilte og utvekslet et vennlig håndtrykk med Erna Solberg da de møttes på trappen utenfor Det hvite hus onsdag. Brendan Smialowski, AFP

Får golfkølle i gave

Som en gave fra Norge skal Trump få en putter som kalles «Bergen» - en golfkølle av merket Ping, som ble grunnlagt av en utflyttet nordmann.

Da VG møtte Solberg i forkant av møtet utelukket hun ikke at hun ville ta imot den amerikanske presidenten om han skulle ønske å besøke Norge.

– Jeg mener han er hjertelig velkommen. Det er jo en prosess hvis man skal invitere en annen statsleder, for å se på om det er aktuelt eller ikke, og det har vi ikke lagt opp til nå:

– Om vi får en sittende amerikansk president til å komme på besøk ville det vært en fjær i hatten. Men det ligger ikke som en del av noen offisiell invitasjon i forbindelse med dette møtet, sa Solberg til VG.

