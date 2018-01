PRESIDENT? TV-stjernen Oprah Winfrey trekkes nå fram som en mulig utfodrer til Donald Trump i valget i 2020. Foto: Ramin Rahimian / Reuters

Demokratene splittet om Oprah som president

Erlend Skevik

Publisert: 09.01.18 20:17

Spekulasjonene rundt Oprah Winfreys presidentambisjoner splitter Demokratene. Samtidig får TV-stjernen støtte fra uventet hold.

Ryktene om at den 63 år gamle superstjernen vurderer å stille som presidentkandidat i 2020 skjøt ny fart etter at hun holdt en flammende tale under søndagens Golden Globe-utdeling. Samtidig hevdet flere venner av Winfrey at hun «aktivt vurderer muligheten for å stille».

Hillary Clintons tidligere kampanjesjef i New Hampshire, Liz Purdy, er blant dem som håper den populære TV-personligheten vil utfordre Donald Trump i kampen om Det ovale kontor.

– Jeg mener vi trenger en rollemodell som henne som snakker til yngre kvinner og prøver å gjenopprette noe håp. At Donald Trump ble valgt var et knusende tilbakeslag for unge jenter, sier Liz Purdy.

Politisk outsider

Heller ikke Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi avviser tanken. Hun karakteriserer Winfrey som en politisk outsider som Demokratene kan komme til å stille seg bak, skriver New York Times.

Også tidligere kommunikasjonsrådgiver i Det hvite hus, Jennifer Palmieri, mener Winfrey er kvalifisert.

– Hun ville blitt en seriøs kandidat, sier hun og legger til at Winfreys popularitet vil gi henne et sterkt grunnlag.

Fakta Oprah Winfrey * Født 29. januar 1954 i Kosciusko i Mississippi i USA av en fattig, enslig tenåringsmor. Vokste opp i Milwaukee i Wisconsin. * Begynte som nyhetsoppleser i amerikansk radio i 1971. * Fra 1973 til 1978 var hun nyhetsoppleser på TV. * I 1978 fikk hun sitt første talkshow. * Fra 1984 vert for talkshowet som året etter fikk navnet The Oprah Winfrey Show. Programmet gikk nasjonalt i USA i 25 år og ble vist i 145 land, inkludert Norge. * Er også skuespiller og produsent. Har bygd et medieimperium som blant annet omfatter en bokklubb, magasinet O og TV-stasjonen Oprah Winfrey Network (OWN). * Er gjentatte ganger kåret til en av verdens rikeste og mest innflytelsesrike kvinner, av henholdsvis Forbes og TIME. (NTB)

Etter det overraskende valgnederlaget i 2016 står Demokratene foreløpig uten noen opplagt kandidat i presidentvalget om knappe tre år. Ifølge New York Times er det flere i partiet som trekker frem Winfrey appell hos viktige velgergrupper som kvinner og afro-amerikanere, samtidig som hennes optimistiske budskap representerer en viktig motvekt til Trump.

Advarer partiet

Men ikke alle er like begeistret over tanken på «president Winfrey». Strategen Alixandra Lapp er blant dem som advarer partiet mot å stille seg bak et eventuelt kandidatur fra TV-personligheten.

- Jeg tror det er svært usannsynlig at partiet vil nominere vår egen utgave av Donald Trump – en kjendis uten politisk erfaring, sier hun.

Også Barack Obamas genierklærte kampanjestrateg David Axelrod er tvilende til Winfreys muligheter.

- Vil det være et ønske om en kandidat med politisk erfaring, etter Trump, spør han retorisk.

Hylles av Trump

Winfrey hylles i sosiale medier etter talen der hun takket alle kvinner som har tatt oppgjør med seksuell trakassering i forbindelse med #metoo-kampanjen. Samtidig får hun overraskende støtte fra Ivanka Trump, datteren til mannen hun nå vurderer å utfordre. I en Twitter-melding hyller Trump Winfreys «kraftfulle og inspirerende tale».

I høst benektet Winfrey offentlig at hun hadde planer om å stille som kandidat, men la samtidig til at Trumps seier fikk henne til å revurdere kvalifikasjonene som trengs for å nå presidentembetet.