NBC News: FBI avlyttet telefonen til Trumps advokat

Publisert: 03.05.18 19:57 Oppdatert: 03.05.18 20:19

UTENRIKS 2018-05-03T17:57:16Z

NEW YORK / OSLO (VG) Ifølge NBC News har FBI i flere uker avlyttet Donald Trumps personlige advokat Michael Cohen – og plukket opp en samtale mellom en telefon og Det hvite hus.

Kanalen siterer «to kilder med innsikt i etterforskningen mot Cohen» som kilde til opplysningene. De har ikke blitt offisielt bekreftet.

Avlyttingen skal ifølge NBC News ha pågått i flere uker før FBI i en razzia slo til mot advokatens kontor i New York i april. Razziaen var et ledd i etterforskningen av advokatens utbetaling av 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels.

Advokaten til Stormy Daniels, Michael Avenatti, sier til MSNBC at han vet at etterforskerne også har sikret seg SMS-meldinger.

Og nyheten kommer midt i den hete debatten om Trumps hysj-betaling til pornostjernen kan ha vært ulovlig.

Intervjuet som kan bli avgjørende

Som USAs president logget Donald Trump seg inn på sin private familiekonto i nettbanken og overførte 35 000 dollar i måneden til sin advokat. Pengene var tilbakebetaling av utlegg til pornostjernen – for å holde kjeft om en affære som aldri skjedde.

Dette er hva Donald Trump og hans nye juridiske rådgiver Rudy Giuliani nå vil ha det amerikanske folket til å tro.

CNNs juridiske sjefkommentator mener imidlertid han kom med en tilståelse av det motsatte på nasjonal TV torsdag: At dette var et ulovlig valgkampbidrag som skulle ha vært rapportert inn.

Dersom Trump hadde brukt valgkamppenger til å betale Daniels, hadde det trolig vært et lovbrudd. I et intervju på Fox News torsdag fastholder Giuliani at utbetalingen ikke hadde noe med politikk og valgkampen å gjøre:

– Dette var av personlige årsaker. Presidenten og førstedamen hadde blitt skadet personlig, ikke politisk, av noen av de falske anklagene. Jeg tror han prøvde å hjelpe familien. Og for det blir han behandlet som en slags forbryter. Jeg tror han bare opptrådte som en god advokat, og en god mann.

– Det var ikke til valgkampen. Det var for å redde deres rykte.

Men senere sier han:

– Se for dere om dette hadde kommet ut den 15. Oktober 2016, midt i den siste debatten med Hillary Clinton. Cohen spurte ikke engang. Cohen fikk det bare til å forsvinne. Han gjorde jobben sin.

Dette mener Jeffrey Toobin, tidligere føderal aktor og nå CNNs juridiske sjefkommentator, er en tilståelse.

– Dette er en tilståelse av et brudd på reglene for valgkampfinansiering. Fordi de ville ha henne til å tie i oktober 2016. Her har du en tilståelse på at betalingen var for å tjene valgkampen – noe som må bli rapportert inn, sier Toobin.

– Det er to problemer her. Det ene er at når en kandidat gir penger til valgkampen sin, noe han har lov til, så må han rapportere det. Det andre problemet er at hvis noen andre gir penger til valgkampen, er det begrensninger og rapporteringskrav, sier Toobin.

Trumps advokat og personlige fikser Michael Cohen betalte 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels for en hysj-avtale, bare 12 dager før valgdagen i 2016.

Trump har tidligere sagt at han ikke kjente til denne betalingen. Torsdag innrømmer han imidlertid at han hadde tilbakebetalt pengene til Cohen.

På Twitter har ektemannen til Trump-rådgiver Kellyanne Conway, som også er advokat, pussig nok lagt ut et utdrag fra de offisielle retningslinjene for valgkampbidrag. Retningslinjer som peker mot at pengene måtte ha vært en del av valgkampen:

– Virker som de innrømmer

Det avtroppende, republikanske kongressmedlemmet Charles Dent fra Pennsylvania, påpeker at Trump og hans nye juridiske rådgiver snakker seg inn i problemer.

– Om det var et brudd på reglene for valgkampfinansiering, vet jeg ikke. Men det virker som de innrømmer at pengene ble betalt for å hjelpe til med kampanjen, sier Dent til CNN.

Han sier også følgende:

– Hvis en president fra Demokratene hadde betalt en pornostjerne for å holde kjeft mens han var president, ville vi hatt høringer i Kongressen

