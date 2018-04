ETTERLYST: Dette bildet av Lois Riess er delt ut av politiet. Foto: Minnesota Bureau of Criminal Apprehension

Bevæpnet amerikansk bestemor på rømmen etter drap

Publisert: 18.04.18 06:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-18T04:21:13Z

Politiet i USA startet tirsdag en nasjonal jakt på bestemoren Lois Riess (56). Hun skal ha skutt ektemannen og en kvinnelig «look-alike».

23. mars ble den 54 år gamle bestefaren David Riess funnet drept i sitt eget hjem i Minnesota i USA , ifølge the Dodge County Sheriff’s office. Han ble funnet med flere skuddsår. Både kona Lois Riess og parets Cadillac var sporløst forsvunnet. De siste tre ukene ha politiet lett etter Lois.

Føderalt, statlig og lokalt politi satte tirsdag i gang en nasjonal jakt på bestemoren, som er mistenkt for å ha begått enda et drap på rømmen. Minnesota Bureau of Criminal Apprehension etterlyser Lois Reiss på sin Facebookside , der de beskriver henne som «væpnet og farlig» .

– Hun er kalkulert, hun er målrettet og en kaldblodig morder, sier visesheriff i Lee County, Carmine Marceno, til NBC.

Spilleproblemer

David og Lois Riess har tre barn sammen og minst ett barnebarn. De var godt likt i den lille byen Blooming Prairie i Minnesota med 2000 innbyggere . Ektemannen David drev og eide en gård som avlet mark til fiskeagn.

– Hun virket alltid så normal. Det må åpenbart ha skjedd noe, eller så klikket det for henne eller noe, sier en felles venn av paret til Minneapolis Star Tribune.

Siden Lois bega seg ut på rømmen, er hun blitt siktet for tyveri etter å ha forfalsket mannens signatur og for å ha løst inn tre sjekker på til sammen 11.000 dollar - omtrent 85.000 kroner.

Ifølge politiet slet Riess med spilleproblemer over lengre tid. Lokale myndigheter har gitt henne kallenavnet «Losing Streak Lois». Hun skal ha blitt observert på et kasino ved grensen til Iowa etter drapet på mannen.

Stjal identitet

Fra Iowa skal Lois ha kjørt til Lee County i Florida. Der skal hun ha møtt Pamela Hutchinsin (59). På overvåkingskameraene i en restaurant i Florida kan man se Lois snakke og le med Pamela. Fire dager senere blir Pamela funnet død i sitt hjem. Hun også ble drept av ett eller flere skudd, ifølge Star Tribune.

Politiet mener det samme våpenet kan ha blitt brukt i begge drapene. Ifølge politiet skal Lois ha drept Pamela for å stjele hennes identitet - hun skal ha stukket av med Pamelas kredittkort, førerkort og bil.

– Dette er første gang i min karriere jeg har sett noen stjele noens identitet og gå målrettet etter hvordan de ser ut for å drepe dem, sier Marceno til NBC News.

Politet har de siste dagene fått inn flere tips om at Lois befinner seg i Texas. Politiet anser henne som bevæpnet og farlig. Politiet utlover en dusør på 5000 dollar for tips som fører til hennes pågripelse.

– På et tidspunkt vil hun slippe opp for midler, Da vil hun bli mer desperat og kan komme til å drepe igjen, sier visesheriffen.

Denne artikkelen handler om USA

Drap

Jakt