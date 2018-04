FORNØYD: Donald Trump er fornøyd etter angrepet mot Syria. «Mission accomplished», skriver han på Twitter. I bakgrunnen til venstre går den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton Foto: YURI GRIPAS / REUTERS

Trump etter Syria-angrepet: – Perfekt utført

Publisert: 14.04.18 14:41 Oppdatert: 14.04.18 15:46

Presidenten skryter av fellesangrepet i regi av britiske, amerikanske og franske styrker mot kjemiske anlegg i Syria natt til lørdag. – Perfekt utført. Oppdrag utført, skriver presidenten på Twitter.

– Et perfekt gjennomført angrep i går natt. Takk til Frankrike og Storbritannia for deres visdom og for slagkraften til deres fantastiske militærstyrker. Kunne ikke fått et bedre resultat. Oppdrag fullført, skriver Trump i den første Twittermeldingen etter angrepet.

Noen minutter etterpå la presidenten ut nok en melding hvor han skryter av militæret.

– Jeg er så stolt av militæret som snart, etter vi har brukt milliarder av dollar, vil være det beste landet noen gang har hatt. Det vil ikke være noe eller noen i nærheten en gang!

Pentagon skal holde pressekonferanse om angrepet klokken 15 norsk tid. Følg det direkte på VGTV!

– Vanskelig å unngå militæraksjon

Forsker ved fredsinstituttet PRIO Kristian Berg Harpviken mener det var vanskelig for USA å ikke agere militært etter Trumps twittertirade onsdag.

– Det var klart det var andre alternativer, men etter Trumps krigserklæring på Twitter var det vanskelig å ikke gå til en eller annen form for militæraksjon, sier tidligere direktør ved fredsinstituttet PRIO Kristian Berg Harpviken.

Fellesangrepet i regi av britiske, amerikanske og franske styrker fant sted natt til lørdag norsk tid , og var rettet mot tre kjemiske anlegg; Et forskningssenter utenfor hovedstaden Damaskus, og to anlegg for lagring av kjemiske våpen ved byen Homs.

Den varslede rakettoffensiven var en direkte respons på det angivelige kjemiske angrepet som tok livet av inntil 100 mennesker i den opprørskontrollerte byen Douma i Øst-Ghouta for én uke siden.

Russland advarte USA om å gå til angrep på syrisk jord, men Harpviken tror likevel ikke russernes respons blir militærmakt.

– Vi skal ta det som et godt tegn at det tok noen dager før militæraksjonen kom, da dette kan tyde på at det har vært avklaringen med Russland i forkant, og at de har funnet frem til en angrepsform som Moskva vil protestere høylytt mot, men ikke agere militært på.

Frankrike skal ha advart Russland som igjen advarte Syria. De var dermed forberedt på at et angrep kom deres vei. Russiske militære hevder syriske forsvarsstyrker skøyt ned 73 av 103 missiler.

Russland: Vil ødelegge det internasjonale forholdet

Russerne har lørdag hasteinnkalt Sikkerhetsrådet til et møte, og landets president Vladimir Putin har gått ut og fordømt de vestlige angrepene.

– Spenningen rundt Syria ødelegger det internasjonale forholdet. Det gjør også den humanitære krisen verre, og vil føre til ytterligere smerte for de sivile, sier Putin i en uttalelse .

Nattens USA-involvering er nasjonens andre direkteangrep mot det syriske al-Assad-regimet siden borgerkrigen startet for syv år siden.

Fredsforsker Harpviken sier USA bevisst har holdt seg til støtte av opprørsstyrker og bekjempelsen av IS, i et forsøk å unngå konfrontasjoner med Syria og deres allierte, men at dette nå er uunngåelig.

– Umulig å forutse hvordan alliansen vil respondere

– Ved å rette angrepet mot Syria drar de inn både Iran og Russland, og det er i utgangspunktet lite ønskelig.

Og fortsetter:

– Denne konflikten er så kompleks, og det er alliansemønstre på kryss og tvers. Det er derfor denne aksjonen er så farlig. Det er umulig å forutsi hvordan de ulike alliansene vil skifte eller hvordan aktørene vil respondere på angrepet.

I kjølvannet av Douma-angrepet annonserte Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) at de ville iverksette en utredning for å fastslå hvorvidt ulovlige våpen er brukt i Syria.

Både Russland og USA fremmet egne resolusjonsforslag i Sikkerhetsrådet om en støttende granskningskomité som skulle bistå OPCW i utredningen, og finne de som sto bak. Begge nasjonene la ned veto mot de respektive forslagene.

Denne uenigheten resulterte i nattens angrep.

Lørdag formiddag kom også meldingen om at syriske styrker har tatt seg inn Øst-Ghoutas siste opprørsbastion, Douma.

Her får du en oppsummering av noen av de mest alvorlige krigshandlingene i Syria:

