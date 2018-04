INNBYGGER: Firas Abdullah, her på et bilde fra Douma da nødhjelp kom inn til enklaven tidligere i vinter. Foto: PRIVAT

Douma-innbyggere: Dette var kun et angrep for mediene

Publisert: 14.04.18 17:19 Oppdatert: 14.04.18 17:29

Flere syrere som har vært rammet av syriske styrkers flyangrep over flere år, mener angrepene som USA, Frankrike og Storbritannia gjennomførte natt til lørdag ikke var kraftige nok.

Tidligere denne uken snakket VG med Abdullah Abo Hammam (22) som var vitne til det antatte giftangrepet 7. april i Douma utenfor Damaskus.

– På innsiden (av et hus) så vi at alle var døde og at ansiktene til flere av de døde var blå, og vi så noen døde som hadde forsøkt å ta seg oppover i etasjene for å unngå gassen, men de hadde ingen sjanse til å overleve, sa han til VG.

En uke etter det antatte kjemiske angrepet slo USA , Storbritannia og Frankrike til mot mål inne i Syria .

– Vi er ikke dumme folk

Angrepet skjedde rett rundt klokken 03.00 norsk tid og varte i 45 minutter. Det var blant annet rettet mot lagre for kjemiske våpen og et forskningssenter for utvikling av kjemiske våpen utenfor Damaskus.

Mens noen av syrerne VG har snakket med lørdag, sier at det er bra at USA og deres allierte nå handler, trekker andre på skuldrene.

– Mange av oss støtter dette angrepet, fordi vi ønsker at Iran, Russland og Syrias hær skal straffes. Men angrepet var ikke nok, og vi skulle ønske det kunne fortsette til Assad var borte, sier Abo Ahmad Omar til VG, en opposisjonsvennlig aktivist som har levd i Øst-Ghouta gjennom de siste årene.

En annen syrer, Firas Abdullah (24), har bodd under beleiring i Douma, i Øst-Ghouta, gjennom hele Syria-krigen. Han evakuerte på en buss ut av beleiringen for to uker siden.

– Angrepet er kun et angrep for mediene, mer enn et ekte angrep på bakken. Stedene de angrep var ikke viktige. Hvis de ville virkelig stoppe den kriminelle Bashar al Assad, så vet de godt hvor han er. Vi er ikke dumme folk, vi vet at det internasjonale samfunnet ikke vil stanse ham, de bare gjør dette for å vise frem sin styrke til verden, sier han til VG.

Skuffet

USAs president Donald Trump beskriver angrepet, som ble gjennomført av styrker fra USA, Storbritannia og Frankrike, for «perfekt gjennomført» og under en pressekonferanse lørdag, sier generalløytnant Kenneth McKenzie at de traff alle mål.

En annen Douma-innbygger, som var der under forrige helgs angrep, er skuffet:

– USA sier de er fornøyd med angrepet, men jeg vet ikke. De bombet ingen av Assads flyplasser, og flyplassene er avgjørende for de mange bombeangrepene, det inkluderer gassangrepet, sier han til VG.

Glade i Damaskus

Inne i Damaskus, der det syriske regimet har hatt kontroll gjennom krigen, er mange lettet over at angrepet ikke ble større.

– Takk Gud for at dette var mindre enn vi hadde fryktet. Vi var redde for et større, mer ødeleggende angrep, men er glade for at det endte opp mer begrenset, sier innbyggeren Mayda Kumejian til avisen Washington Post.

Russlands president Vladimir Putin er ikke begeistret for angrepet og var tidlig ute med å fordømme angrepet .

– Gjennom sine handlinger gjør USA den allerede katastrofale humanitære situasjonen i Syria enda verre, sier Putin.

Han kaller angrepet en aggressiv handling i en uttalelse publisert via Kremlin .

Også det iranske utenriksdepartementet varsler regionale konsekvenser på angrepet, ifølge Al-Manar TV.

I en uttalelse fordømmer utenriksdepartementet i Teheran angrepet og kaller det et brudd på folkeretten og Syrias territorielle integritet, selv om de fastslår imidlertid at Iran er imot bruk av kjemiske våpen.