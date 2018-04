FENGSLET: Frode Berg har vært fengslet i Russland siden desember, anklaget for spionasje. Ifølge advokatene har han bare vært kurér. Foto: Harald Henden

Eks-spionsjef: Slik er spillet i kulissene om Frode Berg

Publisert: 25.04.18 18:55

UTENRIKS 2018-04-25T16:55:42Z

Norske myndigheter er tause om spionanklagene mot Frode Berg. Men i kulissene jobber de på spreng for å finne ut hva FSB vet – og etter rettssaken vil de forhandle, mener eks-spionsjef.

– Vi gjør jo det vi kan langs de konsulære sporene, med å besøke fengselet så ofte vi får anledning. Vi deltar og bistår på rettsmøter og med andre praktiske ting, og vi jobber med et bredt sett av virkemidler for å ivareta hans interesser best mulig.

Det sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG om Frode Berg-saken. Hun var var forsvarsminister på tidspunktet advokatene til Berg sier at han ble rekruttert til å jobbe for E-tjenesten. Men hun vil ikke kommentere om Berg har vært i Russland på vegne av norske myndigheter.

Tidligere spionsjef Ola Kaldager tror norske myndigheter nå jobber på spreng i kulissene for å få tilgang på den informasjonen FSB kan ha om Frode Berg.

– Opp mot rettssaken jobber de nok diplomatisk opp mot FSB. Lokale politikamre i Finnmark har vel kontakt med dem. Så bruker norske diplomater de kontaktene de har i Russland.

Men FSB vil holde kortene tett til brystet frem til rettssaken, som det ikke er satt en dato for enda, mener han.

– Det er da forhandlingene om Frode Bergs fremtid begynner.

– Kan bytte til seg Berg

Den tidligere spionsjefen har ikke spart på kritikken mot E-tjenesten, etter at Frode Bergs advokater søndag sa at Berg har deltatt i flere oppdrag, men hevder uskyld i de alvorlige spionanklagene fra Russland.

Russerne har en god sak, tror han, og det vil de ikke la gå fra seg å vise frem.

– Nå handler det om å lage en spektakulær rettssak med presse til stede. Så kan de si at «dere beskylder oss for alt mulig, men se hva dere gjør selv». Dette er også en prestisjesak for russisk kontraetterretning.

Når det stilner etter rettssaken, mener han forhandlingene kan trappes opp. Da kan Norge finne ut av om det er noe russerne vil ha.

– Kanskje det sitter en russer fengslet i et annet Nato-land. Eller så kan Norge gi russerne noe annet. Det kan være alt mellom himmel og jord, sier han, men peker på sanksjoner mot Russland som et eksempel på noe som kan tas opp.

Om Norge ender opp med å bytte til seg Frode Berg mot noe annet Russland vil ha enn en fangeutveksling, tror han Frode Berg vil bli løslatt av «helsemessige årsaker».

– Forhandlinger kan foregå på mange måter - gjennom offisielle byråkratiske kontakter i første rekke. Det tar nok et år eller to.

Tidligere FSB-sjef Aleksandr Mikhailkov er inne på liknende tanker i et intervju med Aftenposten:

– Utvekslingen kan benyttes som et middel når det oppstår en mulighet. I mellomtiden får agenten sitte i fengsel et sted langt vekk, sier han.

Bergs russiske advokat Ilja Novikov tror på en snarligere byttehandel: han sier det er viktig for Russland hvilke statsledere som vil besøke Fotball-VM i Russland i år:

– Dersom norske myndigheter kunne gjort en avtale om en utlevering av Frode Berg under betingelsen av et VM-besøk fra en høytstående politisk leder, tror jeg det kan være en løsning, sier han til VG.

Tror ikke på en offisiell bekreftelse

Familien og Støttegruppen til Frode Berg har kritisert e-tjenesten, som de mener har utnyttet Berg. De mener Norske myndigheten bør løfte saken.

Noen offisiell bekreftelse på om Frode Berg deltok i et etteretningsoppdrag for Norge eller ikke, tror ikke Kaldager vil komme. Det tror heller ikke seniorrådgiver Vegard Valther Hansen i Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), som er tidligere etterretningsoffiser.

– E-tjenesten kommenterer aldri egne operasjoner, hverken det de har gjort, eller det det blir påstått at de gjør. Det er ikke i etterretningens natur. At UD ikke vil kommentere utover at de sier de jobber med en konsulærsak er naturlig, sier Hansen.

Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov forteller VG at Berg skriver en bok fra fengselet, som han håper kan bli gitt ut etter rettssaken.

Hansen tror norske myndigheter nå jobber med å få de faktiske forholdene på det rene, og at man må vente på rettssaken for å se hva som vil skje med Berg.

– Basert på det vil UD gjøre en vurdering av handlingsrommet. Hvis de løfter situasjonen, vil det være en diplomatisk, politisk løsning som ikke bli gjort i offentligheten.

Det er dette Bergs norske advokat Ulf Risnes har sagt til VG at han ønsker:

– I første rekke håper vi at det finnes en uformell kanal mellom norske og russiske myndigheter og at man klarer å finne en eller annen form for løsning som gjør at Frode Berg kommer hjem, sa han til VG.

– Ikke rart å bruke kurér

Norge driver med utstrakt etterretning, som andre land, men er spesialiserte på signaletternetting og teknisk etterretning, forklarer Hansen.

– Det som er mer i gråsonen, og noen ganger går over gråsonen, er når man tar i bruk menneskelige operatører. Der har Norge aldri vært en etterretningsmessig stormakt, men har først og fremst utviklet kapasiteten siden midten av 90-tallet som del av operasjoner i utlandet. Vi vet at E14 som jobbet med det er lagt ned, men det er ikke rart om Norge fortsatt har operatører.

Det er nettopp den topphemmelige spiongruppen E14 Ola Kaldager var leder for. Han mener slett ikke det er rart om Norge har brukt kurér.

– Det blir aldri gammeldags. Fortsatt kan du ikke lese av tankene til folk - du prøver å få en relasjon, og får noen til å si noe du tror de vet, eller gjøre noe de ikke vil, sier han.

– Det å få tak i informasjon som skaper grunnlag for at politikere og diplomater kan forhandle er sentralt.

Likevel mener han det er «amatørmessig» å bruke en tidligere grenseinspektør som er profilert og sentral i kulturelt samarbeid ved grensen, både fordi fallhøyden er stor, og fordi en slik person vil være for synlig for russisk etterretning.