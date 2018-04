SAMMEN I TEXAS: NATO-sjef Jens Stoltenberg hadde følge med Kay Bailey Hutchison, USAs ambassadør til NATO, til Sheppard Air Force Base tidligere i april. Foto: Klaudia Lech, VG

Trumps NATO-ambassadør til VG: Derfor trenger vi Jens akkurat nå

Publisert: 22.04.18 16:30

UTENRIKS 2018-04-22T14:30:55Z

WICHITA FALLS, TEXAS (VG) Amerikanerne er fulle av beundring for NATO-sjef Jens Stoltenberg, som trolig skal tilbake til USA før sommeren og møte president Donald Trump for andre gang i Det hvite hus.

– Dette taler for seg selv: For første gang i NATOs 69 år lange historie har en generalsekretær fått en to-årig forlengelse. Det er fordi Jens er unik, sier Kay Bailey Hutchison til VG.

Hun er USAs permanente ambassadør til NATO.

VG snakket med ambassadør Hutchison på Shepperd Air Force Base i Wichita Falls i Texas, etter at hun hadde fulgt NATOs generalsekretær rundt i sin hjemstat i to dager.

– Jeg er så glad for at dere skriver om Jens. Han er en formidabel leder, sier hun spontant under intervjuet.

Trusler større enn noen gang

De to er på fornavn, en omgangsform som var ytterst uvanlig i det veldig formelle rådet av de permanente ambassadørene i NATO – inntil Jens Stoltenberg ankom Brussel.

– Han er en leder som bringer folk sammen. Han holder alliansen enhetlig fordi vi trenger å være enhetlig. Her er det ikke slik at flertallet bestemmer, alle må være enige. Iblant er det vanskelig. Jens er flink til å lese hva hvert enkelt medlemsland trenger, hva de kan gi og hva de ikke kan være med på. Et slikt lederskap er helt avgjørende nå, fordi NATO må reformeres slik at vi tilpasser oss trusler som er større enn noen gang siden den kalde krigen, sier Hutchison.

Biggest fan

Hennes sjef Donald Trump, er også begeistret for NATO-sjefen, og har sagt at det er gjensidig:

«Han er min største fan», sa Trump i desember, etter at NATO-landene bekreftet at de ønsket ytterligere to år med nordmannen som sjef.

– Jens er riktig mann nå. Det er alle NATO-landene samstemt om, sier hans NATO-ambassadør til VG.

Tidligere senator

Kay Bailey Hutchison har 20 år bak seg som rikspolitiker og senator fra Texas, fra 1993 til 2013. Der jobbet hun spesielt med forsvarspolitikk, og for å bevare hjemstaten Texas som en ledende forsvarsstat. Lockheed-Martin, hvor Norge nå kjøper 52 nye F-35 kampfly, ligger like utenfor hjembyen Dallas.

Trump utnevnte 73-åringen som sin NATO-ambassadør sommeren 2017.

– Hvordan har Stoltenberg og NATO tilpasset seg en dramatisk farligere verden?

– Vi endrer kommandostrukturene, vi tar tak i utfordringene med å flytte større militære styrker raskere. USA hadde ikke soldater i Europa da han tok over, bortsett fra i Kosovo og noen i Tyskland, og NATOs tropper i Europa var ikke trent for avskrekking. Etter 2014 er det utplassert tropper fra alle NATO-land i Øst-Europa, land som kan bli målskive for skadelig russisk aktivitet. Dette er store oppdrag, men i tillegg har vi også terrortrusselen som vi bekjemper i Afghanistan og snart, håper jeg, i Irak. I tillegg har vi Nord-Korea og situasjonen i Syria. Så verden er ikke noe trygt sted akkurat nå. Vi gjør det vi kan for å beskytte vår befolkning, så et sterkt lederskap nå er avgjørende.

– Hvordan løser Stoltenberg oppgaven med å sørge for at NATO-landene bruker mer penger på forsvar?

– Han gjør alt kan for å pushe medlemslandene videre. Alle land må trappe opp, USA kan ikke gjøre alt for alle, og Jens er enig i det. Alle må bidra mer. Så nå har alle trappet opp, men vi er langt unna målet i 2024 om to prosent av BNP. Så må vi og Jens lede an slik at alle landene lager planer får å nå målet.

Norge nummer 10

Norge er blant landene som ikke har presentert et konkret veikart mot to prosent-målet. NATOs ferskeste statistikk for 2017 viser at Norge ligger på 10. plass blant NATOs medlemsland med 1,62 prosent av BNP.

Solberg-regjeringens prognose peker mot 1,5 prosent i 2024, gitt dagens langtidsplan for Forsvaret.

– Dette er ikke et mål som USA har bestemt, men et mål som landene selv har forpliktet seg på, sier Hutchison.

– De må bli pirket på slik at de leverer, og det må være et kontinuerlig press på regjeringene. USA leverer, selv med store budsjettunderskudd, så da forventer vi at alle andre også gjør det. VI snakker om demokratier som trenger å ruste opp for å motstå trusler. Så vi pusher ikke et mål som de motsetter seg. Men realiteten er fortsatt at vi er langt unna to prosent-målet, sier NATO-ambassadøren.

