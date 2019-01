NEI: Labour-leder Jeremy Corbyn (nederst) tar ordet i Parlamentet etter avstemningen om Brexit tirsdag kveld. Foto: JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / AFP

Storbritannia-eksperter: Uklart hva kveldens brexit-nederlag betyr

UTENRIKS 2019-01-15T22:15:03Z

Et knusende nederlag og et mistillitsforslag er det statsminister Theresa May står igjen med etter at hun la fram sin brexit-avtale. Samtidig løper tiden ut.

Publisert: 15.01.19 23:15

– Hva kveldens nederlag betyr, er uklart. Det betyr i første omgang at det blir et mistillitsvotum i morgen. Hun selv har varslet at hun trenger det og Labour har lansert et mistillitsforslag. Det er imidlertid sannsynlig at hun overlever fordi det nordirske unionistpartiet DUP har sagt at de vil støtte regjeringen, sier professor Kristian Steinnes ved Det humanistiske fakultet ved NTNU til VG.

Veien videre er ikke tydelig staket ut. Tirsdagens votum over Mays fremforhandlede brexit-avtale fikk et overveldende «nay» med 432 parlamentarikere mot og 202 for blant Underhusets medlemmer.

Steinnes sier at de mest ivrige brexit-folkene mener at hun må dra til Brussel og få tatt ut den såkalte backstoppen, slik at Storbritannia ikke forblir i tollunionen i all fremtid.

– Det er ikke flertall for noen løsning. Det som er sikkert, er at alt er usikkert akkurat nå, sier Steinnes.

– Det kan tenkes at hun vil prøve å dra til Brussel en gang til, for å vise vilje og så videre, men det er lite sannsynlig at det vil være noe å hente der.

Steinnes sier at det er et alternativ å utsette iverksettelsen av artikkel 50. Fristen er 29. mars.

– Det tror jeg er ganske sannsynlig, men da må alle de 27 medlemslandene i EU være enige om at de skal gi en slik forlengelse.

– Massivt nederlag

Ingen av de steileste sidene i EU-debatten fant statsminister Mays forslag til brexit-avtale spiselig. Dermed endte de opp med å stemme det ned sammen, mener Per Edgar Kokkvold, som har fulgt britisk politikk tett i flere tiår.

– Det er et massivt nederlag fordi det er så splittende. De sterkeste for og de sterkeste imot har stemt sammen imot, sier han til VG.

– EU-tilhengerne vil ha folkeavstemning og nyvalg. EU-motstanderne mener at det ikke er en ordentlig brexit, men snarere en såkalt «flexit». De har søkt sammen fordi de ikke liker kompromisset til Theresa May.

Resultatet er i tråd med forventningene til de fleste analytikerne, sier Kokkvold.

Han viser til at mellom 70 og 80 prosent av Labours medlemmer ønsker en ny avstemning, mens det blant de konservative er mellom 50 og 60 prosent som vil ha en såkalt hard brexit.

– Det er en slags suppe av personlige ambisjoner og partitaktikk som gjør at mange ikke stemmer slik de egentlig hadde lyst til å gjøre.

Det er helt uvisst hva som skjer videre etter Theresa Mays brexit-nederlag, mener Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad til NTB.

– Avstemningen viser at Underhuset er veldig splittet, akkurat som det britiske folket, sier han.

Én mulighet er at det etter hvert blir holdt en ny folkeavstemning om Storbritannias forhold til EU.

– Dag for dag øker antallet folk som vil ha en ny folkeavstemning, sier Mustad.

Møte kolleger og opposisjonspolitikere

Like etter at nederlaget var et faktum for Theresa May sa hun at både briter, EU-borgere i Storbritannia og alle med jobber som avhenger av landets handel med EU fortjener en rask avklaring på hva som nå vil skje.

– Resultatet forteller oss hva Underhuset ikke ønsker, men sier ingenting om hva det faktisk ønsker. Ingenting om hvordan – eller om i det hele tatt – det kommer til å hedre resultatet av folkeavstemningen Parlamentet selv besluttet å holde, sa May.

Hun gikk så kort gjennom hva regjeringen hennes nå vil foreta seg. Det første var å åpne for en mistillitsdebatt. Den vil bli avholdt allerede onsdag.

Dersom regjeringen får fornyet tillit vil May holde møter med sine kolleger og ledende opposisjonspolitikere for å finne ut hva som må til for å sikre videre støtte i det videre brexit-arbeidet.

Vi vil gå inn i slike samtaler med et konstruktivt sinn, men ettersom det haster med å komme videre må vi holde fokus på de tingene som det genuint er mulig å forhandle om, og som vil ha nok støtte i Underhuset. Dersom disse møtene fører frem vil regjeringen så diskutere det vi blir enige om med EU, sa May, som gjentok at hun ikke ønsker å forlate EU uten en god avtale.

Hun lovet også at hun mandag i neste uke grundigere skal presentere regjeringens videre planer.