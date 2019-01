ANSTRENGT: Forholdet mellom USA og Tyrkia har vært anstrengt de siste årene. Den amerikanske presidenten Donald Trump har forsøkt å bedre forholdet til sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan. Her er de to under et NATO-møte i juli 2018. Foto: Tatyana Zenkovich / TT NYHETSBYRÅN

Ny Syria-krangel mellom Tyrkia og USA

USA-president Donald Trumps varslede tilbaketrekning fra Syria skulle bygge bro til Tyrkia. Men nå raser ordkrigen nok en gang for fullt mellom de to NATO-allierte.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er i Midtøsten for å berede grunnen for en tilbaketrekning av de rundt 2.000 amerikanske soldatene i Syria .

Men oppdraget er blitt moderert underveis, ettersom Trump har måttet ta en revurdering på hvor raskt en tilbaketrekning kan finne sted – etter å ha fått massiv kritikk på hjemmebane.

Under møter i Israel har Bolton gått ut med krav til Tyrkia , og advarsler mot at tyrkerne angriper USAs kurdiske allierte i Syria.

– Vi mener Tyrkia ikke bør iverksette militæraksjoner som ikke er koordinert med USA, sa Bolton i Jerusalem på søndag.

– Irrasjonell

Mandag kveld ankommer Bolton den tyrkiske hovedstaden Ankara, for å holde møter tirsdag. Det amerikanerne ønsker er at Tyrkia skal forplikte seg til å bekjempe IS, men samtidig styre unna angrep på den kurdiske YPG-militsen, som USA har samarbeidet med.

Bolton kan ikke forvente seg den varme mottagelsen han håpet på i Tyrkia. I forkant av møtene har nemlig tyrkiske myndigheter gått ut med et frontalangrep på den amerikanske støtten til kurderne.

– En terrorgruppe kan ikke være alliert med USA, sier presidentrådgiver İbrahim Kalın i en uttalelse sendt til tyrkiske medier.

– Det er en fornærmelse mot våre kurdiske brødre å hevde at de er representert av en terrorgruppe, fortsetter han.

Flyttet våpen mot grensen

Da Trump først la frem sin plan, hevdet han at det var nøye koordinert med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Men dialogen mellom de to har de siste årene vært preget av at de har helt ulikt syn på de kurdiske krigerne:

USAs hovedallierte i kampen mot IS har vært Syrias forsvarsstyrker (SDF), som har tatt kontroll over rundt en firedel av Syria. Den kurdiske YPG-militsen er kjernen i koalisjonen.

Tyrkia mener at YPG er direkte koblet til det terrorstemplede kurdiske arbeiderpartiet PKK, som har drevet et opprør mot Tyrkia i 35 år. Erdogan har lovet å fjerne YPG fra Syria.

Etter at Trump annonserte sin plan om trekke tilbake de amerikanske soldatene, svarte Tyrkia med å flytte forsterkninger og våpen til militærstillinger langs grensa mot Nord-Syria .

Snakker med Putin

I snart to år har USA og Tyrkia hatt styrker stående farlig nær hverandre, med hver sin allierte i Syria: Amerikanske spesialstyrker har støttet SDF/YPG i byen Manbij, mens tyrkerne har støttet militsen Free Syrian Army (FSA), etter aksjonen mot byen Jarablus høsten 2016.

Planen var at Tyrkia og USA sammen skulle begynne med koordinert patruljering i Manbij, etter hemmelige forhandlinger om et såkalt nytt veikart for Syria .

I stedet har kurderne i YPG trukket seg tilbake fra Manbij de siste ukene, og lot den syriske regjeringshæren overta området. Det vil gjøre det betydelig farligere for Tyrkia å rykke inn.

Det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu har bekreftet at Erdogan skal holde møter med Russlands president Vladimir Putin om hvordan den amerikanske tilbaketrekningen skal håndteres. Putin støtter som kjent opp om det syriske regimet.