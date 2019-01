BEHOLDER TROLIG MAKTEN: Eksperter VG har snakket med tror statsminister Theresa May overlever kveldens mistillitsforslag. Foto: AFP

Eksperter til VG: Theresa May overlever mistillitsforslaget

På tross av at hun led et sviende nederlag i Underhuset tirsdag, så vil Theresa May svært sannsynlig overleve kveldens mistillitsforslag.

Etter det kraftige tapet for Mays brexit-avtale i går, spurte statsminister Theresa May parlamentet om hun fortsatt hadde tillit fra alle i salen.

Det hadde hun ikke, det gjorde opposisjonsleder Jeremy Corbyn et klart uttrykk for.

– Dette er det største tap i Underhuset for en regjering siden 1920-tallet, sa Labour-lederen tirsdag.

Ifølge The Guardian har Corbyn rett. Dette skriver at det er det største tapet i Underhuset for en regjering i hele «den demokratiske æraen».

– Kapitulasjonsdokument

Dermed blir det mistillitsdebatt i Underhuset allerede i dag onsdag, og en avstemning er ventet klokken 20 norsk tid.

UKIPs Nigel Farage, en av frontfigurene i kampen for å få Storbritannia ut av EU, mener det eneste verdige fra Mays side ville ha vært å gå av da resultatet ble klart.

I dag beskyldte han May for å ha vist total mangel på lederskap.

– Hvis du gir etter for bøller, kommer de bare tilbake for mer. Hun har oppført seg som en leder for en nasjon som er blitt beseiret i krig. Derfor så denne utmeldingsavtalen mer ut som et kapitulasjonsdokument, og det ble smadret i Underhuset, sa Farage i Strasbourg, ifølge NTB.

– Symbolsk mistillit

Kristian Steinnes, professor moderne historie ved NTNU følger situasjonen i Storbritannia tett.

– Hvordan går mistillitsforslaget i kveld?

– Jeg tror det er sannsynlig at Theresa May overlever mistillitsforslaget. De aller fleste i Det konservative partiet vil nok stemme til fordel for sin statsminister. Men May er avhengig av støtte fra det nordirske partiet DUP, men de har sagt at de vil støtte henne og Regjeringen. Hun har imidlertid et veldig knapt flertall sammen med DUP, og forutsetningen for at hun beholder jobben er at både hennes egne og DUP stemmer samlet for henne mot mistillitsforslaget, sier Steinnes.

Steinnes tror Corbyn og Labour, liberaldemokratene og de andre grupperingene, bortsett fra de konservative og DUP, vil stemme for mistillitsforslaget for å markere sin motstand mot May og hennes brexit-politikk.

– Dersom hun skulle likevel skulle tape, må hun gå av umiddelbart?

– Nei, Underhuset har i så fall 14 dagers frist til å komme opp med et nytt regjeringsalternativ. Dersom det ikke lykkes, så blir det nyvalg så snart det er praktisk mulig, sier han.

– Ikke normale tilstander

Steinnes får støtte fra Jan Erik Mustad, førstelektor i britiske studier og didaktikk ved Universitet i Agder.

– Det ser ut som hun blir sittende. Alle signaler tyder på at alle vil stemme med partiene sine og da blir hun sittende med støtte fra DUP som har gått ut og sagt at de vil støtte henne, sier Mustad, som også er forfatter med britisk politikk og konflikten i Nord-Irland som spesialitet.

– Men hun tapte jo fullstendig da brexit-avtalen ble nedstemt i går?

– Ja, det er paradoksalt at etter det sviende nederlaget i går hvor 432 av 634 stemte mot henne, så vil hun overleve mistillitsforslaget. Det viser at det ikke er normale tilstander i britisk politikk om dagen, sier han.