PÅ MARKEDET: 24,3 prosent av Pakistans befolkning er fattige. Flere fattige finner seg dagjobber på det hektiske frukt- og grønnsaksmarkedet Pirwadai utenfor Islamabad. Foto: Harald Henden, VG

Slik skal Imran Khan endre Pakistan

UTENRIKS 2019-02-01T17:33:53Z

ISLAMABAD/ RAWALPINDI (VG) «Han er det beste som har skjedd Pakistan», slår regjeringens talsperson fast overfor VG. Statsministeren vil hjelpe de fattige, men høye priser driver folk ut på gatene.

Publisert: 01.02.19 18:33

«For forandring!»

Det var slagordet da den tidligere cricketkjendisen og playboyen Imran Khan (66) stilte til valg i sommer. Folket stemte i, og Khan og hans sentrumsparti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) erklærte valgseier .

Historien om Imran Khan: Islamisten som er venn med Mick Jagger og Diana

FAKTA: Imran Khan (66) Født i Lahore i Punjab-provinsen i Pakistan 5. oktober 1952.

Leder sentrumspartiet Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Pakistans bevegelse for rettferdighet, som vant valget 25. juli 2018.

Var cricketspiller i 20 år og kaptein for landslaget da Pakistan ble verdensmester i 1992.

Stiftet PTI i 1996.

Støtter en konservativ form for islam og omgås flere ytterliggående imamer, hvorav flere har skapt frykt blant landets minoriteter.

Har lovet å forsvare landets svært strenge blasfemilover, som innebærer dødsstraff for å krenke islam.

Sterk tilhenger av forhandlinger med Taliban. Avviser anklager om at den ytterliggående gruppen får operere fritt på pakistansk side av grensen. Kilde: NTB

Kritikerne omtaler Khan som en islamist, anti-feminist og Taliban-tilhenger. Men tilhengerne roser ham for visjonen om å opprette en «islamsk velferdsstat». Blant valgløftene var:

Redusere korrupsjon

Bekjempe fattigdom

Gi alle lik mulighet til utdanning

Få unge ut av hjemmet og inn i arbeidslivet

Redusere prisene på mat og drivstoff

Hva har han oppnådd etter et halvt år ved makten i verdens sjette mest folkerike land?



1 av 2 HILSER FOLKET: Imran Khan snakker til pressekorpset i Islamabad etter å ha avgitt sin stemme ved valget 25. juli. Athit Perawongmetha / Reuters

Husly til fattige

Noe av det første Khan gjorde, var å opprette fattighus i storbyene. Over 24 prosent av Pakistans befolkning på 200 millioner lever i fattigdom. Svært mange er uteliggere som så vidt overlever fra hånd til munn. Inntil nå har de hatt svært få steder å gjøre av seg.

– Jeg er takknemlig for at jeg kan komme hit. Her kan jeg sove med tak over hodet og få gratis mat, sier 16 år gamle Abdul Wahab til VG.

Vi møter ham på det nyopprettede fattighuset i Islamabad, der de som trenger det får gratis kost og losji for natten. De 150 plassene er fulle hver natt.



1 av 2 16 ÅR OG HJEMLØS: Abdul Wahab har flyttet hjemmefra til Islamabad i jakten på et bedre liv. Men han har hverken penger eller et sted å bo. Harald Henden, VG

Wahab har sin aller første dag i hovedstaden. 16-åringen har forlatt familien og hjemplassen Bajaur i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen på grensen til Afghanistan. Han drømmer om et bedre liv.

– Jeg planlegger å reise utenlands, til Malaysia. Der vil jeg tjene gode penger, sier han, uten å ha noen spesifikk plan for hva han skal gjøre, eller hvordan han skal få råd til flybilletter.

– Livet er hardt. Jeg har ingen til å støtte meg. Faren min er syk, og familien min forventer at jeg skal sende penger hjem, sier Wahab.









1 av 3 MIDDAG SERVERT: Mennene på fattighuset får linsegryte og pakistansk brød til middag. Det finnes egne rom for kvinner, men huset brukes foreløpig mest av menn. Harald Henden, VG

Sover endelig på full mage

Matsalen på fattighuset er full av menn med tepper rundt seg som venter på at middagen skal bli servert. De har nettopp kommet inn etter dagens arbeid, og er sultne og kalde. Omsider kommer linsegryten dal og brødet roti på bordet.

– Jeg har ikke råd til mat. Jeg har ofte gått sulten til sengs, sier Amir Mohammed (42), også han opprinnelig fra Bajaur-distriktet, mens han forsyner seg med dal.

Han forteller at han har vært hjemløs i Islamabads gater i ti år, inntil han for én uke siden fant veien til fattighuset. I likhet med de andre mennene her, er han dagarbeider. Dagen VG møter ham, har han jobbet på en byggeplass og tjent fem dollar (43 kroner).

Alis dyre appelsiner

Kanskje har en brøkdel av Pakistans fattige fått tak over hodet og mat i magen, men flesteparten forblir i fattigdom. Det hjelper ikke på situasjonen at prisene har doblet seg på fem år. Inflasjonen skyldes delvis dollarprisen og Pakistans store lån til Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken.

På det lokale frukt- og grønnsaksmarkedet Pirwadai like ved Rawalpindi kan appelsinselger Ali Haider (63) fra Kashmir fortelle at salget går svært trått.









1 av 3 FRUKTSELGER: Ali Haider (63) selger appelsiner på det lokale frukt- og grønnsaksmarkedet Pirwadai like ved Rawalpindi. Han er hjemløs og tjener svært lite, sier han Harald Henden, VG

– Prisene er så høye. I dag koster det fem rupi (30 norske øre) for én appelsin, for et par år siden kostet det to rupi. Folk er fattige og arbeidsledige, og da tar de seg ikke råd til å kjøpe luksusvarer som frukt, sier Haider, som også er hjemløs.

– Imran Khan er fortsatt ny. Kanskje vil han endre situasjonen vår. Jeg håper det, avslutter appelsinselgeren.

Regjeringen til VG: «Khan er det beste som har skjedd Pakistan»

Imran Khan-regjeringens talsperson og informasjonsminister Fawad Chaudhry tar imot VG på sitt kontor i Islamabad. Han starter med å rose sjefen.

– Imran Khan er noe av det beste som har skjedd Pakistan. Han har vært en superstjerne siden han var 18 år. Han er svært medmenneskelig. Da moren fikk kreft, bygget han et kreftsykehus. Å se fattigdom gjør ham søvnløs.

Informasjonsministeren er tett på statsministeren, og tilbringer flere timer sammen med Khan daglig.

Ifølge Chaudhry representerer regjeringspartiet PTI «en revolusjon for middelklassen». De lover en korrupsjonsfri regjering, og ser mot Norge og Skandinavia for inspirasjon for å bygge sin velferdsmodell.

– Vi har allerede oppnådd mye. Og 2019 blir enda bedre, sier statsråden selvsikkert.