FREMMEDKRIGERE: IS tiltrakk seg tilhengere fra svært mange land. Her er det en IS-soldat som vifter med flagget i Mosul i 2014. Foto: STRINGER/IRAQ / X80014

Tysk alarm om farlige islamist-fanger

Kari Aarstad Aase Journalist, utenriksavdelingen

Publisert: 24.02.18 09:54

UTENRIKS 2018-02-24T08:54:13Z

150 farlige islamist-fanger trenger deradikalisering snarest, sier tyske myndigheter. Snart kommer det mange hundre flere.

Delstatene Hessen og Nordrheim-Westfalen er blant dem som frykter konsekvensen av flere og flere islamske ekstremister i fengslene.

– Fangene utgjør en trussel mot de ansatte og vi trenger ekstra trening i å håndtere dem, sier forbundet for tyske fengselsansatte til avisa Die Welt.

Ifølge tall fra tyske politimyndigheter sitter det nå ca. 150 islamister som regnes som farlige i tyske fengsler. De nærmeste månedene ventes antallet å øke med mange hundre fordi det nå pågår en rekke saker der islamister er tiltalt etter terrorparagrafen.

– I løpet av de neste årene må vi forvente en bølge av ekstremister i våre fengsler, sier justisminister Eva Kühne-Hörmann (CDU) i Hessen, til Die Welt.

Hun viser blant annet til hundrevis av etterforskninger som nå pågår over hele landet. Mange av dem er mot jihadister som har vendt tilbake fra Midt-Østen etter å kjempet med IS.

I 2017 innledet tysk politi mer enn 1200 terror-relaterte etterforskninger, en femdobling fra året før.

Kühne-Hörmann påpeker at antallet fengslede islamister i seg selv utgjør en gigantisk utfordring for deradikalisering og forebyggende arbeid.

– Hvis fengslene ikke er vant til å hjelpe og trene opp ekstremister til å re-integreres i samfunnet, er det en fare for at man slipper ut radikale islamister og personer uten fremtidsperspektiver og håp, i det tyske samfunnet igjen, advarer hun.

I Nordrhein-Westfalen er det etablert et senter hvor fengselspersonalet utdannes i kulturell forståelse. I Hessen jobber man med å utvikle avradikaliseringsprogrammer , slik at soningen kan brukes til å gjøre fangene mindre farlige.

– Ellers risikerer vi å slippe ut folk etter soning som er veldig farlige, sier justisminister Eva Kühne-Hörmann.

I Frankrike streiket og demonstrerte fengselsbetjentene forrige måned, etter flere ganger å ha klaget over voldshendelser i overfylte fengsler. Fengselsbetjentene avsluttet arbeidet sitt i protest etter at at en militant islamist fra Tyskland som sitter fengslet i Frankrike hadde angrepet flere betjenter med saks.

I Norge sitter det tilsammen i varetekt og på dommer, fengslet mellom ti og 15 personer etter terrorparagrafen.

– I Norge er vi så heldige at det er få. De følges tett opp, mens de sitter inne, både av oss i PST og kriminalomsorgen, forteller seniorrådgiver Martin Bensen i PST.

Omtrent 100 islamister har reist fra Norge for å slutte seg til IS.

– Vi har forholdsvis god kontroll på dem, og tror ikke mange av dem vil vende hjem. Enten er de døde, eller de ønsker det ikke å komme tilbake, sier Bensen.

Blant dem som dro er det ca. ti kvinner, som nå har mer enn ti barn. Ingen av dem har vendt tilbake til Norge.

Diskusjonen om problemer knyttet til hjemvendte Syria -farerne føres nå i de fleste EU-land. Mange sitter i forvaring i syriske og irakske fengsler, og kurderne vil gjerne sende dem tilbake til sine hjemland. I tillegg er det tusenvis som aldri er blitt fengslet i Midt Østen, men som lever i skjul, eller prøver å komme seg ut under dekke av å være flyktninger eller vanlige reisende.