SLITEN: Trumps politiske rådgiver Stephen Miller så ut til å slite med å holde seg våken under et møte om sikkerheten ved amerikanske skoler i Det hvite hus mandag. Foto: Jim Lo Scalzo, EPA

Trumps rådgiver kan ha duppet av under møte om skoleskyting

Publisert: 27.02.18 09:21

UTENRIKS 2018-02-27T08:21:18Z

Trumps unge politiske rådgiver og taleskriver, Stephen Miller, kan se ut til å ha sovnet midtveis i et møte om sikkerhet ved amerikanske skoler mandag.

President Donald Trump avholdt et møte med amerikanske guvernører i Det hvite hus mandag.

Temaet for møtet var hvordan amerikanerne skal hanskes med sikkerhet ved skolene i landet - etter at 17 mennesker ble drept i massakren på en videregående skole i Parkland i Florida tidligere denne måneden .

Den 19 år gamle antatte gjerningsmannen Nikolas Cruz , ble i ettertid pågrepet.

En bildeserie fra the European Pressphoto Agency viser hvordan Trumps politiske rådgiver, Stephen Miller , angivelig sliter med å holde seg våken under møtet.

Miller gnir seg blant annet i øynene og gjesper mens guvernørene prater, skriver The Hill .

På noen av bildene kan det også se ut til at Miller dupper helt av.

21 barn skutt og drept siden massakren

I etterkant av drapene i Florida har Trump lansert flere mulige tiltak for å redusere risikoen for skoleangrep i USA. Han har tatt til orde for å heve aldersgrensen for kjøp av automatvåpen til 21 år, og å bevæpne lærere.

I møtet gjentok Trump sin kritikk av politifolk som unnlot å gå til aksjon for å stanse gjerningsmannen på skolen. Han beskrev politifolkenes innsats som «avskyelig», og nevnte en av dem ved navn.

Presidenten mente utfallet ville blitt et annet hvis han selv hadde vært i nærheten.

– Du vet det ikke før du er blitt testet. Men jeg tror virkelig at jeg hadde løpt inn dit selv om jeg ikke hadde hatt noe våpen, sa presidenten.

– Jeg tror de fleste andre her i dette rommet også ville gjort det, la han til.

Ifølge den amerikanske organisasjonen Gun Violence Archive , som fører statistikk over dem som blir skutt og drept i USA - er minst 21 barn skutt og drept siden skytemassakren i Florida.

Organisasjonens kilder er offentlige myndigheters opplysninger og dekningen i amerikanske medier.

Sterke reaksjoner

Etter tragedien i Florida har en rekke unge amerikanere tatt til gatene for å demonstrere mot den amerikanske våpenlovgivningen, og mot den mektige våpenorganisasjonen The National Rifle Association (NRA).

NRA støttet Donald Trump med store pengebeløp i valgkampen.

Ifølge nyhetsbyrået AP deltok også Cruz på et treningsprogram som promoterer trygg skytetrening – finansiert av NRA, før han trolig drepte 17 personer ved Parkland videregående tidligere denne måneden.

NRA har blant annet svart kritikerne med å anklage dem for å utnytte menneskers sorg .