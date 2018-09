DREPT: 20 år gamle Mollie Tibbetts ble funnet drept i en maisåker i august, etter å ha vært sporløst forsvunnet i over en måned. Foto: AP / TT

Faren til drepte Mollie (20) reagerer: Ikke bruk døden hennes til å fremme rasisme

UTENRIKS 2018-09-02T11:34:47Z

Donald Trump er blant politikerne som har argumentert mot de amerikanske innvandringslovene i kjølvannet av drapet på Mollie Tibbetts (20). Nå reagerer Mollies far.

For ti dager siden fikk amerikanske Rob Tibbetts og familien vite at datteren Mollie (20) var drept . Det ble raskt et tema blant politikere og samfunnsdebattanter, som skal ha brukt drapet til å promotere ulike politiske agendaer.

– Vi tok kontakt med dem, og de stoppet. Det er vi takknemlig for, skriver Rob Tibbetts i et innlegg i Des Moines Register .

– Dessverre har noen av dem ignorert vårt ønske. I stedet har de valgt å fordreie og utnytte Mollies tragiske død for å fremme en sak hun var sterkt imot. Jeg oppfordrer til debatt om innvandring. Men ikke bruk Mollie til å fremsette synspunkter hun selv mente var dypt rasistiske, skriver han videre.

Ble drept av ulovlig innvandrer

Mollie Tibbetts forsvant sporløst på en joggetur hjemme i delstaten Iowa 18. juli.

21. august ble liket av 20-åringen funnet i en maisåker i nærheten av området Poweshiek County. Politiet har pågrepet og siktet den ulovlige innvandreren Cristhian Bahena Rivera (24) for overlagt drap.

Etter at Rivera ble arrestert, har flere republikanske politikere snakket om ulovlig innvandring i sammenheng med drapet. President Donald Trump referert til drapet, og kalt landets innvandringslover «en skam».

– Mollie Tibbetts, en utrolig, ung kvinne, har nå blitt separert permanent fra familien sin. En person kom inn fra Mexico ulovlig og drepte henne. Vi trenger muren. Vi trenger at innvandringslovene våre forandres, sier Trump i en video publisert på Twitter .

Beklager til det latinamerikanske samfunnet

Mollies familie vil ikke at datteren skal brukes i det politiske spillet.

– Vær så snill, hold oss utenfor debatten deres. La oss sørge i fred og med verdighet. På vegne av familien min og Mollies minne, ber jeg dere om å stoppe, skriver faren.

Han mener også at Rivera ikke representerer det latinamerikanske samfunnet mer enn hva en hvit ekstremist representerer alle hvite mennesker.

– Å påstå noe annet vil være en løgn. Denne personen vil få en rettferdig rettssak, slik det burde være. Hvis han blir dømt, vil han møte konsekvensene samfunnet har bestemt. Utover det fortjener han ikke mer oppmerksomhet.

Tibbetts understreker at Mollies stesøster og nevøer – som hun elsket – også er av latinamerikansk opprinnelse.

– Til det latinamerikanske samfunnet: Familien min står med dere, og gir vår dypeste unnskyldning. At dere har fått problemer på grunn av omstendighetene omkring Mollies død, er feil.