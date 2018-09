TILSTÅR: Ifølge CNN har 35 år gamle Juan David Ortiz tilstått fire drap i Texas. Politiet karakteriserer den siktede som en seriemorder. Foto: WEBB COUNTY SHERIFF'S OFFICE / HANDOUT / WEBB COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Grensevakten Juan David Ortiz (35) har tilstått fire drap – omtales som seriemorder

Den amerikanske grensevakten drepte fire prostituerte i løpet av to uker. Kvinnen som skulle ha vært seriemorderens femte offer, avslørte ham.

Publisert: 17.09.18 02:10

Juan David Ortiz er arrestert og siktet for drap på fire kvinner i den amerikanske delstaten Texas . Han har ifølge CNN innrømmet de grufulle handlingene.

35-åringen er en seriemorder som jakter på ofrene sine, mener politiadvokat Isidro Alaniz i Webb County.

Politiet: Alle var prostituerte

Lørdag ble 35-åringen pågrepet og arrestert.

Den siktede innrømmer å ha drept fire kvinner i perioden mellom 3. og 15. september.

I første omgang gikk politiet ut med opplysninger om at det var tre kvinner og én mann som var funnet drept i den aktuelle tidsperioden. Senere har det vist seg at mannen var en transkjønnet kvinne.

Alle de fire ofrene var prostituerte, og samtlige ble funnet med skudd i hodet.

Politiet tror ikke det skal være snakk om flere ofre, ifølge NBC News .

Da CNN meldte om saken søndag, var det uvisst om Ortiz hadde en advokat, ifølge artikkelen.

Seriemordersaken er under full etterforskning. Den amerikanske grensemyndigheten, som Ortiz hadde jobbet for i ti år, samarbeider med politiet under etterforskningen.

Én kvinne klarte å rømme

Politiet fikk fredag sitt gjennombrudd i drapssaken da en kidnappet kvinne klarte å rømme. Hun ringte politiet og ga en detaljert beskrivelse av mannen som senere skulle vise seg å være den 35 år gamle grensevakten Juan David Ortiz.

Kvinnen hadde blant hadde klart å gi detaljerte beskrivelser av seriemorderens tatoveringer.

Kort tid etter klarte politiet å lokalisere Ortiz ved en bensinstasjon i Laredo, drøyt 250 kilometer sørvest for San Antonio i Texas. Da 35-åringen ble konfrontert av politibetjentene, stakk han av til fots. Politiet fant ham til slutt ved et hotell i nærheten.

Dette er ofrene

Politiet har gått ut med identiteten til to av de fire kvinnene som ble drept, melder The New York Times .

Det første offeret var tobarnsmor Melissa Ramirez (29). Hun ble funnet drept 4. september. Mordet skal ha skjedd dagen før, ifølge politiet.

Det andre offeret var 42 år gamle Claudine Anne Luera. Hun hadde fem barn. 42-åringen ble funnet i live torsdag denne uken, men døde på sykehuset senere samme dag.

Dagen etter kom Ortiz i kontakt med kvinnen som til slutt klarte å rømme og avsløre seriemorderen.

Kvinnen heter Erika Peña, og Ortiz skal ha plukket henne opp i bilen hans. Da de stoppet på en bensinstasjon, skal Peña ha begynt å snakke om Ramirez, kvinnen som ble funnet drept i begynnelsen av september.

Ortiz tok deretter fram en pistol og truet Peña med den. Hun klarte etter hvert å komme seg ut fra bilen hans, for så å rømme til neste bensinstasjon, der hun fant en politibetjent og ba om hjelp.

Etter at kvinnen rømte, kjørte seriemorderen videre. I løpet av den samme kvelden plukket han opp to nye personer, som ikke er navngitt av politiet. Han skjøt og drepte begge to.