HVA SKJERA? Nysgjerrige velgere forsøkte å finne ut hva som skjedde inne på Socialdemokraternas partikontor i Stockholm mandag ettermiddag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

To mulige regjeringer: Slik vil Stefan Löfven beholde makten

STOCKHOLM (VG) Sosialdemokraten Stefan Löfven kommer til å legge et enormt press på Liberalerna og Centerpartiet for å danne en regjering over blokkgrensen i Sverige.

Löfven har nå bare én plan: Å sprenge i stykker den borgelige fireparti-alliansen, som før valget sa at de ønsker å regjere sammen.

Socialdemokraterna gjorde sitt dårligste valg noensinne på søndag. Fortsatt ligger det an til at den rødgrønne blokken blir størst, men det henger på knapt 30 000 stemmer.

To alternativer

Men i Löfvens og partiets interne analyse er det nå bare to mulige regjeringsalternativer:

Rød-grønt samarbeid med Liberalerna og Centerpartiet, hvor Löfven, fra det største partiet, fortsetter som statsminister.

En borgerlig regjering med Alliansen og Moderaternas Ulf Kristersson som regjeringssjef, med passiv støtte fra Sverigedemokraterna (SD).

Holde løftene

– Vi tror at velgerne nå vil ha en blokkoverskridende regjering, sier justisminister Morgan Johansson, medlem i Socialdemokraternas partiledelse, til VG mandag ettermiddag.

Han bekrefter at deres løsning på regjeringsspørsmålet forutsetter at Centerpartiet og Liberalerna holder det de lovet før valget: At de ikke vil sitte i en regjering som blir avhengig av støtte fra SD.

Vil kreve motytelser

– Et tredje mulig alternativ er at Moderaterna og kristendemokratene danner regjering med passiv støtte fra Centerpartiet og Liberalerna. Men den vil også forutsette SDs passive støtte, og problemet kommer allerede når de skal få vedtatt et budsjett. Da vil SD kreve motytelser for sin støtte, så det er heller ikke særlig realistisk, sier Johansson.

Socialdemokraternas partiledelse møttes midt på dagen mandag for å oppsummere valget.

Etter møtet trakk statsminister Stefan Löfven seg tilbake for å analysere valgresultatet og vurdere hvilke kontakter han vil ta de nærmeste dagene.

Nektet å gå av

Morgan Johansson sier at det aldri har vært noe alternativ for Löfven og partiet å varsle sin avgang og så peke på at det borgelige flertallet fikk finne ut av regjeringsmakten.

– Nei, vi har hele siden sett at det kunne bli en rotete situasjon etter valget, og at man risikerte å stå uten en handlekraftig regjering. De borgerlige ønsket en ordning hvor statsministeren automatisk skulle gå av etter valg, men kompromisset ble denne statsminister-voteringen i Riksdagen om noen uker, sier han.

Hemmelige møter

Ifølge Anders Ygeman, Socialdemokraternas gruppeleder i Riksdagen, vil de ikke avsløre hvem de snakker med nå de nærmeste dagene.

– Først må vi ha et endelig valgresultat. Det kommer ikke før onsdag, eller kanskje på fredag sa Ygeman på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Dette blir en følelsesladet prosess hvor partiene ikke må låse seg og fortsette valgkampen, la han til.

Fredag ettermiddag sitter partilederne i Alliansen sammen. De har allerede avslått én invitasjon fra SD og Jimmy Åkesson om samtaler.