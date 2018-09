SAVNET: Maddox Ritch forsvant i en park lørdag. Politiet har blant annet avspilt opptak med foreldrenes stemmer i parken for å forsøke å finne gutten. Til høyre faren Ian Ritch. Foto: John Clark /The Gaston Gazette via AP og Gastonia Police Department

Far til forsvunnet 6-åring: – Jeg vil bare ha gutten min tilbake

Faren til den autistiske gutten som forsvant i en park i Nord-Carolina lørdag, sier dagene siden har vært tortur.

– Det har vært tortur. Jeg spiser ikke, jeg sover ikke. Jeg tenker bare på å få den lille gutten min tilbake, sier Ian Ritch på en pressekonferanse onsdag, ifølge CBS News.

Det var lørdag Ritch og kjæresten tok 6-årige Maddox med til en lokal park. Gutten er autistisk og snakker ikke, men han er rask til å løpe.

– En jogger løp forbi oss. Da startet Maddox å løpe bak ham. Han løp så fort avgårde fra meg at jeg ikke fikk tatt ham igjen, forteller faren.

Ritch har ifølge CBS opplyst at han på grunn av diabetes har nevropati , nervebetennelser, i beina, og derfor har problemer med å løpe.

– Jeg trodde han kanskje hadde gått seg vill i skogen. Etter all denne tiden har jeg tvil. Det får meg til å lure om noen fikk tatt ham på parkeringsplassen, sier Ritch.

Ifølge FBI samarbeider Maddox’ foreldre med myndighetene.

– Vi har stor tro på at mye av informasjonen de har gitt oss er korrekt, og det har hjulpet oss mye i å lokalisere det siste steder Maddox ble sett, sier FBI-agent Jason Kaplan.

Politiet i Gastonia, der Maddox forsvant i Rankin Lake Park, sier svært mange har vært involvert i leteaksjonene så langt. Brannvesenet har søkt i innsjøen i parken, og nabobyen Charlotte har bidratt med blant annet politihelikopter. De søker i en tre kilometer radius på utsiden av parken som er på 5,7 kvadratkilometer. De har også søkt med hundepatuljer.

Onsdag snakket moren Carrie Ritch på en pressekonferanse der FBI erklærte at de ville gi en dusør på 10.000 dollar for opplysninger som kan føre til at Maddox blir funnet. Da hadde 260 mennesker fra politiet og andre redningsinstanser jobbet døgnet rundt, og de hadde fått inn over 150 tips, ifølge politisjefen.

Spilte av lydopptak av foreldrene

Ifølge CNN har etterforskerne tatt i bruk spesielle metoder for å forsøke å lokalisere 6-åringen. De har avspilt lydopptak av foreldrenes stemmer i parken for å forsøke å lokke Maddox fram. Når det gjelder autistiske barn, kan det å bruke ting de liker eller velkjente lyder og stemmer hjelp med å få dem til å reagere.

Parken er stengt av for publikum, og onsdag ble den gjennomsøkt med droner. Politiet skrev på sin Facebook-side at de hadde fått inn flere tips siden pressekonferansen.

Natt til torsdag ble det også holdt en vake for Maddox.