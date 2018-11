En halvtime på overtid startet president Donald Trump pressekonferansen hvor han snakket om utfallet av mellomvalget. Han appellerte til et tverrpolitisk samarbeid mellom republikanerne og demokratene, men ble irritert på flere av spørsmålene fra pressen. Foto: Manuel Balce Ceneta / TT NYHETSBYRÅN

Trumps pressekonferanse: Erklærte seier og kjeftet på pressen

Da president Trump holdt en pressekonferanse i kjølvannet av mellomvalget, kalte han resultatet en nær komplett suksess for republikanerne, manet til samhold mellom de to partiene og sa at han ønsket å være mer «beskjeden og kjedelig», men at pressen gjorde det umulig.

07.11.18

USAs president Donald Trump holdt onsdag ettermiddag norsk tid en halvannen time lang pressekonferanse i Det hvite hus hvor han kommenterte utfallet av mellomvalget og ikke overraskende også gikk til angrep på pressen.

På Twitter annonserte han at han skulle snakke om republikanernes suksess.

Presidenten startet pressekonferansen med å si at valgdagen var en stor dag og at republikanerne trosset historien da de vant noen seter i senatet.

Han sa at dette skjedde til tross for at kandidater for demokratene fikk store donasjoner fra støttespillere og at pressen «slo sine egne rekorder» i å være fiendtlige i sin dekning.

– Nær en komplett seier

Suksessen er ikke ubetinget. Mellomvalget endte som målingene hadde antydet: Demokratene overtar Representantenes hus med solid margin og republikanerne både beholder flertallet og styrker seg i Senatet.

Da en journalist startet med å si at mellomvalget ikke var «en absolutt seier» for Trump, men ble hun avbrutt av presidenten som sa:

– Jeg synes vi var svært nærme en komplett seier. Jeg tror vi kan jobbe veldig bra med demokratene og da kan vi få igjennom mange lover, sa Trump og påpekte at mellomvalg vanligvis er «katastrofer» for sittende presidenter.

– Ønsker samhold med demokratene

Under pressekonferansen sa presidenten flere ganger at han ønsker og tror på samhold mellom demokratene og republikanerne. Han sa også at han ønsker samhold med pressen, men uttrykte ofte irritasjon overfor journalistene som stilte ham spørsmål.

På spørsmål om han var villig til å kompromisse med demokratene, sa han at demokratene kom til komme opp med noen fantastiske ideer han kunne støtte.

– Nå når de har majoriteten i «Huset», er det er mange ting vi kan bli enige om. Jeg vil gjerne at vi finner sammen.

I en twittermelding tidligere i dag skrev Trump at demokraten Nancy Pelosi fortjener å bli valgt til «speaker» (en slags stortingspresident) i Representantenes hus og hintet til og med til at han vil hjelpe henne med å skaffe henne nok stemmer.

Pelosi hadde vervet som «speaker» fra 2007 til 2011 og har vært såkalt «minorty leader» i Representantenes hus siden 2011.

En reporter stilte ham spørsmål om dette under pressekonferansen.

– Du har mange ganger under valgkampen sagt at du ikke ville ha Nancy Pelosi som «speaker». Hva har endret seg, ettersom du sier hun fortjener det nå?

– Ville jeg foretrukket å vinne? La meg tenke på det, sa Trump ironisk.

– Jeg liker jo å vinne. Da ville hun ikke blitt «speaker». Vi hadde en varm samtale. Hun er smart og har gjort en veldig god jobb.

– Jeg tror folk liker meg

Han appellerte til et tverrpolitisk samarbeid mellom republikanerne og demokratene.

– Vi må jobbe sammen for å vedlikeholde den gode økonomiske utviklingen, sikre grensene våre og beskytte våre militære, sa Trump.

Senere la han også til at han hadde gjort USA til et trygt land.

– Jobbene er her, jeg bygger opp militæret til å bli bedre enn det noensinne har vært, veteranene våre har det bedre enn noensinne. Folket vil ha trygghet, kvinnene vil ha trygghet, sa Trump som også betegnet seg selv som en fantastisk moralsk leder.

– Jeg tror folk liker meg og jobben jeg gjør.

Trump til journalist: CNN bør skamme seg over deg

– Demoniserte du immigranter ved å kalle migrant-karavanen en invasjon? spurte CNNs Jim Acosta.

– Nei, men jeg vil at de skal komme inn i landet på en lovlig måte. Jeg tror du bør styre CNN og la meg styre landet, sa Trump, tydelig irritert.

Nå er det nok! gjentok han flere ganger da journalisten fortsatte å stille spørsmål, før han sa at å si at CNN burde skamme seg over Acosta.

– Du er frekk og behandler mennesker på en forferdelig måte, sa Trump og fulgte opp med å si at slike som denne journalisten er det som gjør media til folkets fiende.

Han hysjet også på reportere, ba dem sette seg og avbrøt dem.

Vil gjerne være beskjeden og kjedelig

En journalist påpekte at Trump har sagt at han ønsker å bruke en mykere tone , og at «kritikerne sier at de ikke holder pusten i påvente av det» og spurte hvordan Trump ville formulere seg fremover.

– Du må forsvare deg mot alt som sies om deg som er feil. Når du ikke blir behandlet rettferdig har du ingen sjanse. Jeg vil gjerne ha en beskjeden og kjedelig tone, men det går ikke når du blir angrepet av media hele tiden, svarte Trump.

Han avsluttet pressekonferansen med å gjenta at han håpet på en mykere tone i den politiske debatten.

– Jeg tror det må begynne med dere i media og hvordan dere dekker politikk, sa Trump, takket for seg og forlot rommet i den østlige fløyen av Det hvite hus.