AVSLÅR: Hatice Cengiz mener at USA ikke har gjort et oppriktig forsøk på å komme til bunns i drapet på kjæresten, Jamal Khashoggi. Foto: HaberTurk / TT NYHETSBYRÅN

Khashoggi-forlovede kritiserer USA etter Trump-invitasjon

UTENRIKS 2018-10-29T14:28:07Z

Hatice Cengiz, som var forlovet med Jamal Khashoggi, tviler på at amerikanerne har gjort et oppriktig forsøk på å komme til bunns i drapet av kjæresten.

2. oktober ble den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi drept på den saudiarabiske konsulatet i Tyrkias hovedstad, Istanbul.

Etter Cengiz skrev et innlegg i Washington Post, så uttalte Trump at hun mest sannsynlig ville besøke Det hvite hus innen kort tid.

Cengiz avslår derfor invitasjonen fra presidenten. Hun sier at hun tviler på oppriktigheten til Trump, og at hun se på invitasjonen som et velgerfrieri, melder ABC News.

10. oktober ba Cengiz USA om hjelp til å finne ut hva som hadde skjedd . Det var ikke bekreftet at han var drept da.

I et innlegg i New York Times, sier hun at hun vil vurdere invitasjonen fra Trump, dersom USA kommer gjør et genuint forsøk på å avdekke hva som egentlig skjedde i det saudiarabiske konsulatet.

Politisk betent

USA har i denne saken, som en rekke ganger før, fått kritikk for å overse grove overtramp fra Saudi-Arabia . Tyrkiske myndigheter sier at drapet på konsulatet ble gjennomført av minst 15 personer fra saudiarabiske myndigheter.

Spørsmålet nå er om drapet kan kobles til landets ledere, kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman.

Flere har stilt seg tvilende til at fremtredende personer fra de saudiarabiske myndighetene har gjennomført drapet, uten velsignelse fra landets øverste ledelse.

Saudi – Arabia nektet først for at han var drept, så sa de at han døde under en basketak på konsulatet, og nå har de gått hen og arrestert 18 personer for drapet.

Trump har så langt stilt seg tvilende til den saudiarabiske forklaringen i saken, men han har så langt ikke kritisert landets øverste ledelse.

USA har samtidig inndratt visaene til 21 saudiarabiske mistenkte, meldte USAs utenriksminister Mike Pompeo.

Skyldfølelse

Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul, da han skulle hente papirer for å kunne gifte seg med Cengiz.

Ifølge Cengiz, som skal ha ventet på forloveden utenfor, skulle de to sette en dato for bryllupet etter konsulat-besøket.

Til den tyrkiske TV-kanalen Haberturk forteller hun om skyldfølelsen, og sier hun at hun aldri ville sagt ja til å gifte seg med ham, dersom hun visste at dette kunne skje.