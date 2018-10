MISTENKER ATTENTATPLANER: Sjef i Politiets Etterretningstjeneste (PET) Finn Borch Andersen under en pressekonferanse i forbindelse med pågripelsen. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Norsk-iraner pågrepet for attentatplaner i Danmark

En norsk-iraner er pågrepet og mistenkt for å ha drevet iransk etterretningsvirksomhet i Danmark. Nå varsler Danmarks utenriksminister reaksjoner mot Iran.

Den danske sikkerhetstjenesten PET mener også at mannen tok del i planleggingen av et attentat mot en leder av den iranske gruppen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz) i Danmark. Det skriver Ekstra Bladet .

Mannen ble pågrepet 21. oktober. Pågripelsen skjedde i Göteborg i Sverige, og er et resultat av et intensivt samarbeid mellom Danmark og Norge, skriver Danmarks Radio .

Under en pressekonferanse tirsdag opplyser PET-sjef Finn Borch Andersen at personen som er pågrepet nekter straffskyld.

– Vi har samarbeidet med blant annet svenske og norske myndigheter i saken, uttaler PET-sjefen, ifølge Danmarks Radio .

Norske PST bekrefter samarbeidet overfor VG.

– PST har bistått PET i Danmark i forbindelse med attentatplaner. PST er en del av et svært godt og tett samarbeid med de andre nordiske tjenestene, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til VG.

Bjørnland ønsker ikke å kommentere saken ytterligere og viser til PET i Danmark.

Hva er AMSLA? * Gruppen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (AMSLA) kjemper for at det sørvestlige Iran skal løsrives og bli en egen nasjon. * Gruppen mener at iranske myndigheter sto bak et angrep på en militærparade 22. september, der minst 25 mennesker omkom. * I etterkant av angrepet ble den danske, nederlandske og britiske ambassadøren i Iran innkalt til et hastemøte i Teheran, fordi iranske myndigheter mente at alle de tre landene huser medlemmer av gruppen. * Kilde: Danmarks radio.

Skal ha planlagt attentat

I forbindelse med en stor politiaksjon den 28. september i Danmark ble flere broer og fergeavganger stengt i flere timer. Det førte til massive køer blant annet ved Storebæltsbroen og Øresundsbroen mellom København og Malmö , som varte det meste av ettermiddagen.

Etter aksjonen etterlyste dansk politi en Volvo med svenske skilter, men det viste seg kort tid senere at kjøretøyet ikke hadde noe med saken å gjøre.

Ifølge danske DR Nyheder skal dansk sikkerhetspoliti - PET, ha fryktet et angrep på en gruppe iranere i Ringsted sentralt i landet. Gruppen ble offentlig kjent etter et terrorangrep mot en militærparade i den iranske byen Ahvaz 22. september.

Iranerne kjemper for selvstendighet i dette området.

I etterkant av angrepet ble den danske, nederlandske og britiske ambassadøren i Iran innkalt til et hastemøte i Teheran, fordi iranske myndigheter mente at alle de tre landene huser medlemmer av gruppen, skriver Danmarks Radio.

Kort tid etter at den store politiaksjonen i Danmark ble satt i gang den 28. september fikk PET opplysninger om at en person hadde overvåket en eiendom som tilhørte lederen av ASMLA i Danmark.

Ifølge Ekstra Bladet skal mannen som nå er pågrepet ha tatt bilder av eksiliranerens bopel, og ifølge PETs opplysninger skal mannen ha hatt til hensikt å dele disse bildene med iranske myndigheter, for så å planlegge et attentat.

– Vi antok at informasjonen skulle danne bakgrunn for et attentat på dansk jord, sier Finn Borch Andersen.

– Trusselen er ikke eliminert

Lederen for AMSLA har vært under politibeskyttelse det siste året, etter at politiet fikk opplysninger om at det forelå trusler mot ham.

– Etterretningstjenesten vil fortsette å holde et øye med gruppen av Iranere i Ringsted, som har forbindelser til personen som angivelig har blitt forsøkt drept. Trusselen er ikke eliminert enda, utdyper Andersen.

Personen som er fengslet sitter nå i isolat. Rettsaken mot mannen vil bli holdt bak lukkede dører, og det vil bli nedlagt navneforbud, opplyser PET-sjefen.

Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen skriver i en kommentar på Facebook at det planlagte attentatet i Danmark er uakseptabelt.

– PET vurderer at Iran har planlagt et attentat i Danmark. Fullkomment uakseptabelt. Regjeringen vil reagere overfor Iran og snakker nå med europeiske partnere om ytterligere tiltak, skriver utenriksministeren.

Justisminister Søren Pape Poulsen reagerer også kraftig på de nye opplysningen i saken.

– Dette er en meget alvorlig sak. Og regjeringen vil gjøre det helt klart overfor Iran at deres oppførsel er helt uakseptabel, skriver han på Twitter.

PST: Iransk etterretning operer i Norge

PST-sjef Benedicte Bjørnland opplyser til VG at flere lands etterretningstjenester, blant annet iranske, er aktive i Norge.

– De er aktive i Norge med å kartlegge grupper som ansees å være aktive kritikere eller motstandere av eget lands regime, sier Bjørnland til VG via sin pressekontakt Martin Bernsen i PST.