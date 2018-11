BLIR IKKE HØRT: Tammie Schafer har ikke stemmerett i Florida fordi hun har noe på rullebladet. Hun har stemt to ganger i sitt liv – en gang for demokratene og en gang for republikanerne. Foto: Thomas Nilsson / VG

1,5 millioner i Florida får ikke stemme: Slik ble Tammie (40) fratatt stemmeretten

UTENRIKS 2018-11-02T08:57:01Z

FORT MYERS, FLORIDA (VG) Tammie Schafer gjorde en feil for 12 år siden. Hun satt fire måneder i fengsel. Hun straffes fortsatt hardt.

Tammie er nemlig en av cirka 1,5 millioner domfelte i Florida som er fratatt stemmeretten, selv om de har sonet ferdig.

– Man er vel fortsatt en person selv om man har gjort noe dumt i fortiden. Fortjener ikke folk en ny sjanse? sier 40-åringen.

Tammie Schafer møter VG utenfor en countryrestaurant i Fort Myers i solfylte Florida. Hennes liv er ingen solskinnshistorie, men de siste årene har trebarnsmoren dedikert seg til veldedig arbeid for grasrotbevegelsen FRRC (Florida Returning Citizens) og andre organisasjoner i lokalmiljøet.

En folkeavstemning på stemmeseddelen 6. november kan endre loven og gi henne og andre straffedømte i Florida stemmeretten tilbake.

Da må 60 prosent krysse av for det som kalles grunnlovstillegg fire nederst på stemmeseddelen.

– Jeg er helt sikker på at vi klarer det. Det er så mange personer her i Florida med dommer på seg at de kommer til å tvinge familiemedlemmene sine til valglokalene, sier Schafer med et smil.

Florida, Iowa og Kentucky er de tre eneste statene i USA hvor denne retten automatisk og permanent fratas alle typer forbrytere.

En føderal dommer har slått fast at dagens lov er grunnlovsstridig.

I 2003 ble Tammie Schafer og hennes daværende kjæreste stoppet av politiet. De fant det narkotiske stoffet Xanax i bagen hennes.

Tammie hevder til VG at det var hennes kjæreste, som var dopselger, som hadde lagt det der. Hun forteller at hennes offentlige forsvarer anbefalte henne å erklære seg skyldig.

– Jeg hadde ingen peiling på mine rettigheter eller hvordan systemet fungerte. Hadde jeg hatt en skikkelig forsvarer, ville trolig saken blitt droppet, mener hun.

Men under prøvetiden ble hun tatt for marihuana-bruk – noe hun sier hun brukte av medisinske årsaker.

Dermed røk hun fire måneder i fengsel i 2006, bare en måned etter at hun hadde født sitt tredje barn.

Schafer hadde ingen oversikt over alle rettighetene hun hadde mistet da hun kom ut igjen.

– Før hadde jeg ingen interesse av politikk. Jeg trodde ikke det påvirket meg. Nå har jeg endelig lært om mine rettigheter og hvor viktig det er for oss alle. Etter min mening strider det imot grunnloven at vi ikke får stemme, sier hun.

Hun sier at hun har jobbet hardt for å komme dit hun er nå. Men at det er krevende å ha en dom på seg.

– Det er mye diskriminering mot oss som har noe på rullebladet, ikke bare når vi skal stemme, men også når vi skal søke jobb og skaffe oss hus. Nå konsentrerer jeg meg om å stemmeretten tilbake. Det er så mange ting jeg vil stemme over. Men den aller viktigste saken for meg er at jeg at vil ha mulighet til å bære våpen, slik som søstrene mine. Vi kvinner må ha retten til å beskytte oss.

Tammie Schafer sier at hun hverken er republikaner eller demokrat, men at hun heller mot høyresiden.

Men hun sier at hun er sterkt motstander av dagens republikanske guvernør i Florida, Rick Scott, som leder det utskjelte benådningspanelet som behandler sakene til domfelte.

I sine snart åtte år i guvernørstolen har Scott bare gitt 3000 mennesker stemmeretten tilbake.

– Det er ingen standard her. Vi kan gjøre hva vi vil, forklarte Scott under en høring i 2016.



Scotts forgjenger, Charlie Christ, ga til sammenligning 150.000 domfelte retten tilbake på fire år.

I sentrum av Fort Myers møter vi 39 år gamle Lance Wissinger. Han inviterer oss inn på kjøkkenet på restauranten City Tavern hvor han jobber deltid.

Det er 15 år siden han dro på baseballkamp med sin beste venn. Etter kampslutt besøkte de flere barer. Så tok de den fatale beslutningen om å kjøre bilen hjem. Lance satte seg bak rattet.

Det var en beslutning som endret alt. Bestekompisen døde momentant da Lance mistet kontrollen over bilen og krasjet.

– Det var en fryktelig, fryktelig ting som skjedde, sier Wissinger.

– Men jeg innså konsekvensene med en gang. Jeg fikk ti års fengsel, hvor jeg sonet i fire år og tre måneder og fikk resten som prøvetid. Fra dag én i fengsel startet jeg ulike programmer som skulle hjelpe medfanger. Jeg leste også 490 bøker mens jeg satt inne. Jeg forsøkte å lære meg så mye jeg kunne.

Han håper og tror at folkeavstemningen skal gi ham stemmeretten tilbake.

Dette er mellomvalget USA holder valg annethvert år. Siden presidenten velges for fire år, gjelder mellomvalget bare Kongressen, guvernører og lokalvalg. Valget holdes første tirsdag i november, i år 6. november. Nasjonalforsamlingen Kongressen har to kamre: Representantenes hus og Senatet. I år er alle medlemmene av Representantenes hus og en tredel av senatorene på valg. Senatorene velges for seks år og medlemmene av Representantenes hus for to år. Hver av USAs 50 delstater har to senatorer og et antall medlemmer av Representantenes hus som står i forhold til folketallet. I Representantenes hus er det til sammen 435 plasser. Det er 100 medlemmer av Senatet. I år er 33 senatorer på valg: 23 demokrater, åtte republikanere og to uavhengige som politisk ligger nærmest Demokratene. I dag er 51 av senatorene republikanere, mens 49 er demokrater eller uavhengige. Også i Representantenes hus har Republikanerne flertall.

– Hvis man kommer ut av fengsel etter å ha sonet straffen, har man betalt sin gjeld til samfunnet. Man fortjener en ny sjanse. Dette er jo et land som elsker et comeback eller en underdog.

Han mener at dagens ordning «er en fare for demokratiet».

– Hva synes du om at tidligere drapsmenn og sexovergripere ikke kommer til å få stemmerett, uansett hvordan det går i folkeavstemningen?

– Jeg synes ikke at de automatisk skal få den tilbake. Det bør være en prosess. Men jeg synes ikke de automatisk skal nektes den for all fremtid heller. De bør også få en ny sjanse når de har sonet ferdig.

Den føderale dommeren Mark Walker mener at dagens system strider imot grunnloven .

«Florida stryker retten til å stemme fra enhver mann og kvinne som begår en forbrytelse. For å få retten tilbake, må borgerne stå foran et panel av embetsmenn på høyt nivå, hvor Floridas guvernør har absolutt vetorett. Medlemmene alene må være samstemte om at disse borgerne fortjener stemmerett. Inntil det øyeblikket (hvis det noen gang kommer), kan de ikke lovlig stemme for presidenter, guvernører, senatorer, representanter, ordførere eller representanter til skolestyrer», skriver Walker i en kjennelse.

Han latterliggjør Rick Scott for måten han argumenterer på.

Scott prøver nå å bli senator, men ligger litt bak demokraten Bill Nelson på meningsmålingene.

John Tupps, en talsperson for guvernør Scott, mener det er helt greit at de folkevalgte avgjør hvem som fortjener tilgivelse .

– Guvernøren vil alltid stille seg bak ofre for kriminelle handlinger, sier Tupps.