SNAKKER FOR ELEVENE: David Hogg har ikke store forventninger til Donald Trumps ankomst i Florida fredag. Foto: KLAUDIA LECH

«Hvis Trump spiller golf etter at han har gitt oss sine kondolanser, er det beklagelig og avskyelig»

Publisert: 16.02.18 23:03 Oppdatert: 17.02.18 02:32

UTENRIKS 2018-02-16T22:03:30Z

PARKLAND, FLORIDA (VG) David Hogg (17) har et klart budskap til president Donald Trump som besøker i Florida for å tilby sine kondolanser etter skolemassakren: Ikke våg å spille golf etterpå.

– Det er flott at han kommer, jeg respekterer det. Men det jeg vil se er at han gir sine kondolanser - og setter seg på flyet tilbake til Washington og får laget noen nye våpenlover, ikke at han kombinerer det med en av sine ukentlige ferier, sier David Hogg til VG, før han understreker poenget sitt:

– Hvis Trump spiller golf etter at han har gitt oss sine kondolanser, er det beklagelig og avskyelig.

Bare 45 minutter kjøring unna skolen ligger Trumps private Florida-paradis Mar-a-Lago hvor han elsker å tilbringe helgene. Like ved ligger Trump International Golf Club, hvor Trump jevnlig svinger golfkøllene - uten at Det hvite hus vil bekrefte at det er dét han faktisk gjør.

David Hogg er en overlevende fra massakren. Han var nær av å bli truffet av drapsmannens kuler. Men når han møter VG foran politiets avsperringer, blomster til minne om de overlevende og skilt med et klart budskap om at barn ikke må få lov til å kjøpe våpen, er han mest opptatt av president Donald Trump .

– Det er et bevis på hvor vi er i amerikansk politikk i dag, når folk heller vil spille golf og tjene masse penger på våpensalg, enn å redde barns liv. Jeg forstår at du vil ha et liv fullt av fornøyelser, men hvis det er det han ønsker kan han komme seg ut av presidentkontoret. Det var ikke det han sa ja til da han ble president. Vi trenger en president som samler oss, ikke splitter oss, sier Hogg.

Han er blitt en talsmann for skolen som mistet 14 elever og tre ansatte torsdag kveld. David Hogg går runden på alle de amerikanske TV-stasjonene gjennom hele dagen. Han er velformulert, høflig og klar i talen.

I dag dirrer det i stemmen hans når han snakker om USAs president.

– Hva vil du si hvis du møter Trump når han kommer?

– Hvis han vil snakke med meg, så sier jeg at han må komme seg tilbake til Washington. Dette er barns liv. Ja, i USA er vi enten republikanere eller demokrater, men vi er alle mennesker av kjøtt og blod. Nå renner det blod i klasserommene. Og 17 barn kommer aldri hjem til familiene sine, svarer Hogg.

Han mener det er latterlig når våpenforkjempere og konservative kommentarer snakker om at det er for tidlig å se på våpenlovene så kort tid etter en tragedie.

– Jeg vil ha handling nå. Dette landet må ta seg sammen og stoppe splittelsen. Jeg ber alle amerikanere om å ta kontakt med sin kongressrepresentant i dag og spørre hva de tenker å gjøre med saken, sier Hogg.

En del av hans medstudenter arrangerte demonstrasjoner mot innflytelsesrike The National Rifle Association (NRA), Kongressen og president Donald Trump gjennom dagen.

Donald Trump landet i Florida sammen med kona Melania. De besøkte først sykehuset Broward Health North, hvor de traff ofre og helsepersonell. Så dro de videre til sheriffen i Broward County, for å hilse på de første som kom til det blodige åstedet. Det er foreløpig ikke kjent om Trump har planlagt flere stopp under besøket sitt.

– Jeg vil dra til Florida i dag for å møte noen av de modigste menneskene på kloden, meldte Trump på Twitter. Han skrev også at han jobbet med Kongressen på mange fronter, uten at at han utdypet hva dette betyr.

Trump har tilbragt 13 fulle helger på supereksklusive Mar-a-Lago på ett år som president. Totalt har han vært 121 dager på sine egne eiendommer.

Imens forsøker solfylte Parkland å vende tilbake til en slags hverdag. Det kommer stadig nye opplysninger om drapsmannen Nikolas Cruz (19), en tidligere student ved skolen. Han beskrives som våpengal. Flere medier melder at politiet skal ha blitt tipset om 19-åringens oppførsel så sent som 5. januar i går.

Etter å ha drept 17 mennesker og skadet ytterligere 14, blandet han seg med flyktende studenter - og gikk på et kjøpesenter like ved. Der kjøpte han seg noe å drikke på Subway. VG snakket i går med den ansatte som serverte Cruz inne på Subway.

– Jeg så ingenting uvanlig ved ham. Han kjøpte seg noe å drikke, og det var det. Nå i ettertid er det skremmende at det kunne stå en drapsmann rett foran meg, sier den ansatte, som ønsker å være anonym.