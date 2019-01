INNRØMMER DRAP: Politiet har gått ut med dette bildet av 21 år gamle Zephen Xaver. Foto: Politiet i Highlands County via AP

Ringte politiet etter bank-skyting: «Jeg har drept alle»

Zephen Xaver (21) stormet en bank i Florida og drepte én etter én med skudd i bakhodet. – Et totalt sjokk, sier faren.

Dagen etter de brutale drapene i den amerikanske småbyen Sebring jobber politiets etterforskere fortsatt på spreng for å avdekke et motiv. Så langt tyder ingenting på at 21-åringen var ute etter å rane banken da han væpnet med pistol og skuddsikker vest stormet lokalene onsdag kveld norsk tid.

Der beordret han fire bankansatte og en kunde ned på gulvet, før han drepte dem, sier politisjef Karl Hoglund på en pressekonferanse.

– Etter at han hadde skutt dem, ringte han 911 og fortalte at han hadde drept alle i banken.

Victor Sparks forteller til Highlands News-Sun at han og kona var på vei inn i banken da de ble hindret av en låst dør. Gjennom vinduet så han flere personer som lå på gulvet og én som gikk blant dem. Idet han snudde seg vekk hørte han et høyt smell, forteller han til avisen.

Like etter kom store politistyrker til åstedet, men det skulle fortsatt gå tid før dramaet var over. Politiet forsøkte fra utsiden å forhandle med 21-åringen, som nektet å gi etter.

Halvannen time etter at 21-åringen ringte politiet, tok de seg inn i banklokalene. Der ble de møtt av et grufullt syn: På gulvet lå det fem kvinner med ansiktene ned, alle skutt i bakhodet, skriver AP . Politiet mener de var tilfeldige ofre.

Like etter fant de 21-åringen på et kontor lenger bak i lokalene. Etter pågripelsen la han kortene på bordet, og torsdag ble han siktet og varetektsfengslet for fem drap.

– Han ble ikke oppdratt til å være slik. Han har alltid vært en snill gutt. Han har hatt sine problemer, men aldri før skadet noen. Dette er et totalt sjokk, sier faren. Til CNN forteller han at sønnen flyttet til Florida fra Indiana for omtrent et år siden.

Florida har de siste tre årene opplevd fire masseskytinger med fem eller flere drepte. Deriblant skolemassakren i Parkland, der Nikolas Cruz (19) drepte 17 elever , noe som provoserte frem en nasjonal bevegelse mot våpenlovgivningen i flere deler av USA .

Highlands County-sheriff Paul Blackman legger likevel ikke skjul på at den siste masseskytingen har gjort sterkt inntrykk.

– Jeg har jobbet i politiet hele mitt voksne liv, og denne forferdelige hendelsen gjør meg mer sjokkert og sint enn noe annet jeg har vært borti, sier han og fortsetter:

– Vi vet fortsatt ikke hva som drev den mistenkte til å begå denne forferdelige handlingen, men det er ingen unnskyldning som kan rettferdiggjøre de kaldblodige drapene.