REDDET: Personal ved den statlige dyrebeskyttelsen BARC i Houston rykket ut for å ta seg av og omplassere tigeren. Foto: BARC Animal Shelter på Facebook

Tok seg inn i tomt hus for å røyke marihuana – fant tiger

Personene som tok seg inn i et forlatt hus i Houston i Texas fikk seg en overraskelse da de kom over en tiger i et skrøpelig bur.

Publisert: 13.02.19 02:28 Oppdatert: 13.02.19 04:16







Ifølge lokale KHOU11 etterforsker politiet i Houston saken etter at en tiger ble funnet i en bolig sørøst i byen.

les også Tiger avlivet etter å ha blitt mistenkt for å ha drept 13 personer

De siterer offentlige tjenestemenn på at flere personer gikk inn i den tomme boligen for å røyke marihuana mandag, og deretter ringte byens servicenummer 311 – der man rapporterer inn blant annet trafikkproblemer og saker angående dyr.

I BUR: Tigeren har fått kallenavnet «Tyson». Foto: BARC Animal Shelter på Facebook

Personalet på 311 koblet samtalen over til dyrebeskyttelsen BARC, og de fikk en ransakelsesordre fra politiet i Houston. I boligen fant de en hann-tiger de har gitt kallenavnet Tyson etter tigeren i filmen «The Hangover».

les også Tiger drepte utrydningstruet tiger i dyrepark

– Han er i et skrøpelig bur som lett kunne gitt etter. Det var kun låst med en nylonrem og et skrujern på toppen av buret. Han kunne herjet byen … Hva som helst kunne skjedd, sier en ikke navngitt tjenesteperson til KHOU11.

Talsperson for Regjeringskontoret for dyrevelferd og -regulering, Lara Cottingham, sier til Reuters at det ikke var fare for at tigeren skulle bryte seg ut av buret.

– Den var virkelig sjarmerende.

Tigeren, som på BARCs Facebookside beskrives som «betydelig overvektig», var uten vann eller mat. Den var rolig, men ble likevel bedøvet og fraktet til dyrebeskyttelsens lokaler for natten. Tirsdag ble den fraktet videre til et reservat der tigeren kan få den pleien den trenger.

BARC skriver at de rykket ut etter et anonymt tips. Ifølge BBC sier politiet i Houston at de trodde personen som ringte inn hallusinerte.

– Vi avhørte dem for å finne ut om de var ruspåvirkede eller om de faktisk hadde sett en tiger, sier Jason Alderete ved Houston-politiet til KTRK.

Det viste seg også å være en virkelig tiger i et trangt bur i garasjen. Noen pakker med kjøtt ble funnet i nærheten, men ellers skal det ikke ha vært spor av at noen bodde i boligen.

les også Disse dyrene kan bli borte for godt – i vår levetid

I Texas er det angivelig lov å eie en tiger om man har spesiell tillatelse, men i Houston er det forbudt. Dermed kan eieren eller eierne risikere en kraftig bot om de blir funnet.

Naboen Pablo Briagas sier til lokalmediet:

– Den er stor og skremmende. Det er mange barn i gatene her. Mine barn … naboen har barn, så det er skummelt!