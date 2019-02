Stockholm: Ung mann skal ha sprengt seg selv i luften

En mann skal ha utløst en bombe i en bolig sør for Stockholm og ha dødd av skadene, melder Expressen. Politiet kobler ikke hendelsen mot terror.

Politiet i Sverige fikk søndag ettermiddag en melding om en eksplosjon i en bolig i Vårberg sør for Stockholm .

Ifølge den svenske avisen Expressen er en mann mistenkt for å ha utløst en bombe og sprengt seg selv i luften, og dermed mistet livet.

Politiet bekrefter overfor Dagens Nyheter at én person er død. Ifølge Aftonbladet er det snakk om en ung mann.

– Politiet er på plass sammen med nødetatene. Den nasjonale bombegruppen er på vei til stedet, sier Anna Westberg i det svenske politiet til Expressen.

«Ingen terrorkoblinger»

Politiet bekrefter at eksplosjonen skal ha skjedd i et rom i en bolig.

Seks nærliggende hus skal ha blitt evakuert, ifølge TV4.

– Vi ser ingen terrorkoblinger. Vi har en pågående etterforskning av eksplosjonen som har funnet sted i en bolig, og vi holder på å utrede hva som kan tenkes å ligge bak det hele, sier Westberg til Expressen.

Kilder sier til Aftonbladet at politiet har innledet etterforskning om drap, men at de i utgangspunktet mistenker at det kan være snakk om en ulykke.

Sikkerhetstjenesten involvert

Politiet fikk melding om eksplosjonen like etter klokken 15.

Den svenske sikkerhetstjenesten Säpo kjenner til hendelsen og samarbeider med politiet.

Politiet oppgir på sine nettsider at de anser hendelsen som isolert, og at utenforstående ikke har grunn til å bekymre seg.

