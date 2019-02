I KAMP: Dette bildet, som er distribuert av IS, viser angivelig at de yter motstand i Deir al-Zor-provinsen. Foto: AP / NTB scanpix

Harde kamper for å renske ut IS fra deres siste bastion i Syria

Fire kvadratkilometer og 600 opprørere: Det er det som skal være igjen av islamistgruppen IS' såkalte kalifat det østlige Syria.

NTB

Syrias demokratiske styrker (SDF), som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen, kunngjorde lørdag at de vil innlede en endelig offensiv for å renske de siste IS-kontrollerte lommene i Eufrat-dalen.

– Det pågår for tiden harde kamper. Vi har innledet et angrep og våre soldater rykker fram, ser en av SDFs kommandanter i området.

Dette bekreftes av Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som forteller om kraftig artilleribeskytning og bombing fra lufta.

– Kampen pågår. Det var harde kamper i dag morges, og det eksploderte landminer, sier eksilgruppas leder Rami Abdulrahman.

SDF innledet sin offensiv mot IS i den oljerike Deir al-Zor-provinsen i september og har siden gjenerobret mesteparten av Eufrat-dalen.

IS kontrollerer nå angivelig bare en 4 kvadratkilometer stor lomme på østsiden av elva Eufrat, rundt landsbyen Murashida.

SDF anslår at det befinner seg rundt 600 IS-opprørere der, de fleste av dem fremmedkrigere, sier talsmannen Mustafa Bali.

Minst 37.000 mennesker, de fleste av dem koner og barn av IS-opprørere, har flyktet til SDF-kontrollerte områder siden desember, og 3.400 antatte IS-krigere er tatt til fange, ifølge SOHR.

Advarer

Selv om IS har mistet 99,5 prosent av områdene de for få år siden kontrollerte i Syria og Irak, mener eksperter at de kan gjenoppstå.

Mange IS-opprørere har søkt tilflukt i Badia-ørkenen i Syria og har gjennomført flere dødelige angrep derfra.

USAs øverstkommanderende i Midtøsten, general Joseph Votel, advarte under en høring i Senatet i forrige uke mot å proklamere seier over IS.

– Selv om dette området er gjenerobret, er det viktig å forstå at kampen mot IS og voldelige ekstremister ikke er over og at vårt oppdrag ikke er endret, sa Votel.

Han anslo at IS fortsatt har mellom 1.000 og 1.500 væpnede krigere sør i Eufrat-dalen nær grensa til Irak, der de har spredt seg og ligger lavt.

Dersom USA trekker sine styrke rut av Syria, kan IS returnere i løpet av seks til tolv måneder, anslo Votel.

Desentralisert opprør

Pentagon advarer også i en rapport mot å tro at den ytterliggående islamistgruppa er nedkjempet.

– De er fortsatt i stand til å koordinere offensiver og motoffensiver, og de er i stand til å drive et desentralisert opprør, het det rapporten.

– Dersom myndighetene i Irak og Syria ikke tar sunnimuslimenes sosioøkonomiske, politiske og sekteriske krav på alvor, er det svært sannsynlig at IS får anledning til å gjenoppstå og erobre territorier, slo Pentagon videre fast.

Amerikansk tilbaketrekning

USAs president Donald Trump hevder på sin side at IS vil være fullstendig nedkjempet i løpet av uka.

– Det bør kunne kunngjøres offisielt en gang i neste uke at vi har 100 prosent av kalifatet, sa Trump onsdag.

Trumps uventede beslutning om å trekke amerikanske styrker ut av det nordlige Syria fikk daværende forsvarsminister Jim Mattis til å trekke seg i protest. Noen uker senere trakk USAs spesialutsending til kampen mot IS, Brett McGurk, seg.

Ifølge Wall Street Journal planlegger Trump å trekke USAs 2.000 soldater ut av Nord-Irak innen utgangen av april.