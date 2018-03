FENGSLET: Den katalanske eks-presidenten er fengslet av tysk politi. Bildet er tatt under et besøket på det finske parlamentet i Helsingfors torsdag. Foto: Martti Kainulainen/NTB Scanpix

Puigdemont pågrepet av tysk politi

Publisert: 25.03.18 12:43 Oppdatert: 25.03.18 13:42

Den tidligere katalanske regionpresidenten Carles Puigdemont er fengslet av tysk politi, opplyser hans advokat, ifølge nyhetsbyrået EFE.

Den tidligere katalanske presidenten, som lever i eksil i Belgia, ble arrestert på grensen mellom Danmark og Tyskland, i bil, ifølge det spanske nyhetsbyrået.

Det er advokaten hans Jaume Alonso-Cuevillas som bekrefter dette til EFE.

Puigdemont ankom torsdag Finland, dit han var invitert for å delta på møter i nasjonalforsamlingen. Finsk politi varslet i går at de ville pågripe den avsatte presidenten, på anmodning fra Spania . Den tidligere katalanske presidenten kom seg sikkert ut av Finland, meldte The Guardian tidligere i dag.

En spansk dommer utstedte arrestordre på Puigdemont før jul. Arrestordren ble trukket tilbake i desember, og fornyet fredag.

Puigdemont bor i eksil i Belgia. Han er siktet for oppvigleri, underslag og opprør i forbindelse med katalanernes forsøk på å løsrive seg fra Spania, skriver NTB.

Fakta FAKTA OM CATALONIA-KRISEN * 1. oktober 2017: Det avholdes folkeavstemning i Catalonia om løsrivelse fra Spania, selv om spanske myndigheter på forhånd har erklært avstemningen lovstridig. 90 prosent stemmer for løsrivelse, men deltakelsen er bare på 43 prosent av de stemmeberettigede. * 27. oktober 2017: Regionforsamlingen i Catalonia stemmer for løsrivelse fra Spania. Samme dag oppløser Spanias statsminister Mariano Rajoy regionforsamlingen og regionregjeringen og utskriver nyvalg i Catalonia. * 31. oktober 2017: Den avsatte selvstyrepresidenten, Carles Puigdemont, dukker opp i Belgia, dagen etter at det er utstedt arrestordre på ham i Spania. * 3. november: En spansk domstol utsteder europeisk arrestordre mot Puigdemont og fire tidligere ministre, som har reist til Belgia sammen med ham. Den europeiske arrestordren blir senere trukket tilbake. * 21. desember 2017: Det avholdes valg i regionen. Ciudadanos, som er imot løsrivelse, blir det største parti. Men separatistenes partier får flertall med 70 av i alt 135 seter i regionforsamlingen. * 19. januar 2018: Det blir kjent at Puigdemont skal forlate sitt eksil i Belgia for første gang for å besøke København. * 21. januar 2018: Den spanske påtalemakten opplyser at Spania vil kreve at Puigdemont blir anholdt og utlevert hvis han reiser til Danmark. * 22. januar 2018: Puigdemont lander i København, hvor han etter planen skal holde et foredrag på Københavns Universitet og møte en gruppe folketingspolitikere. * 22. mars 2018: Puigdemont lander i Finland der han møtte finske politikere i nasjonalforsamlingen og holdt et foredrag ved universitetet i Helsingfors dagen etter. * 23. mars 2018: En spansk dommer fornyer arrestordren på Puigdemont. Finske myndigheter ber dagen etter om flere opplysninger fra Spania. Samme dag forlater Puigdemont Finland, uten at finske myndigheter kunne si hvordan det skjedde. * 25. mars 2018: Puigdemont blir pågrepet av tysk politi på grensen mellom Danmark og Tyskland. (Kilder: NTB; Ritzau, AFP, Reuters, DPA, BBC, politico.eu og The Economist.)

Vil starte «republikkråd»

Den avsatte katalanske lederen uttalte tidligere i mars at han vil starte et «republikkråd» fra sitt eksil i Belgia.

– Det blir som en eksilregjering, sa han da.

Puigdemont flyktet fra Spania etter at han og flere andre katalanske ledere ble siktet for oppvigleri i kjølvannet av folkeavstemningen og uavhengighetserklæringen i Catalonia .

Han lever i eksil i Belgia og har gitt opp håpet om å bli valgt til katalansk president – i hvert fall foreløpig.

I et intervju med den britiske avisen The Guardian innviet han folk i planene for det nye såkalte republikkrådet han ønsker å lede.

– Det er som en eksilregjering. Det skal ikke operere i skyggen. Vi foretrekker å jobbe åpent og uten trusler eller frykt. Det er en regjering som må representere … vår politiske virkelighet, sier han.

Puigdemont ønsker at rådet skal gjenspeile mangfoldet i Catalonia og vil invitere alle partiene til å delta.

– Vi må ha representanter fra lokalsamfunnene og sivilsamfunnet. Vi vil flytte oss fra det gamle politiske systemet med en regjering for folket til et nytt system med en regjering med folket.

Uavhengighetskamp

Den spanske regjeringen tvangsoppløste regionalforsamlingen i Catalonia og skrev ut nyvalg etter å ha brukt makt for å prøve å stanse folkeavstemningen om uavhengighet.

Avstemningen var på forhånd erklært ulovlig.

