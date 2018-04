UNGE LOVENDE: Juniorlaget har spillere i aldersspennet 16 til 21 år. FOTO: Twitter/Humboldbroncos

Kanadisk ishockeylag i trafikkulykke- 14 drept

Publisert: 07.04.18 09:20 Oppdatert: 07.04.18 09:42

Juniorlaget var på vei for å spille en kamp da bussen de satt i kolliderte med en semitrailer.

14 ble drept. Ytterligere 14 personer er sendt til sykehus. Tre av dem har kritiske skader, skriver BBC .

Juniorlaget til «The Humboldt Broncos» består av spillere mellom 16 og 21 år. De fleste kommer fra Saskatchewan eller Alberta, ifølge The Globe and Mail . De var på vei for å spille en kamp da bussen krasjet med en semitrailer.

Ulykken skjedde i provinsen Saskatchewan klokken 17 fredag lokal tid, klokken ett i natt norsk tid.

– Vår tanker og bønner går til familiene til våre ansatte og utøvere, og til de alle de som er berørt av denne forferdelige tragedien. Våre Broncos-familier er i sjokk og vi forsøker å ta inn over oss dette ubeskrivelige tapet, skriver president Kavine Garinger i en uttalelse som er lagt ut på lagets nettside .

I en melding på Twitter uttrykker statsminister Justin Trudeau sin dypeste sympati overfor de pårørende.