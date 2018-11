SIER DE VIL HJELPE: Utenriksdepartementet i Russlands pressetalskvinne, Maria Zakharova, sier de er klar til å bistå norske kolleger til å løse problemene rundt håndteringen av strålingsfarlig avfall. Statens strålevern sier de ikke har mottatt noen formell henvendelse. Foto: Sergei Karpukhin / X00944

Russland klar til å hjelpe Norge med atomavfall

LONDON (VG) Russisk UD melder at de er klar til å bistå Norge med lagring av radioaktivt avfall.

Den kjente pressetalskvinnen Maria Zakharova sier dette på spørsmål fra nyhetsbyrået på Tass.

Det har de siste ukene kommet fram at det har vært flere brudd på konsesjonsbetingelsene ved atomdeponiet i Høland i september. Statens Strålevern har bedt om ytterligere informasjon fra Institutt for energiteknikk (IFE).

– Vi har sett disse meldingene, det er funnet to grove brudd på reglene. Med tanke på mange års erfaring i å håndtere problemer rundt strålesikkerhet, er Russland klar til å hjelpe de norske kollegene til å løse problemene rundt håndtering av strålingsfarlig avfall, sa Zakharova, ifølge Tass .

Ikke mottatt formell henvendelse

Statens strålevern har ikke mottatt noen formell henvendelse fra Russland med tilbud om bistand.

– Dersom det kommer vil vi vurdere det. De har lang erfaring med denne typen arbeid, sier fagdirektør Kristin Elise Foss til VG.

Hun forteller at de hadde et møte i den norsk-russiske atomkommisjonen i september, der det ble sagt at de kunne bistå i håndteringen av brenselet fra forskningsreaktorene deres.

– Russisk UD virker imidlertid som de henviser til anlegget i Himdalen, men det er er altså en annen sak, fortsetter fagdirektøren og legger til:

– Selv om de norske ekspertene påpeker at det ikke er fare for forurensning, kan uaktsom lagring av radioaktivt avfall gi grunn til bekymring.

Hun sier de forventer at norske myndigheter skal gjennomføre en grundig undersøkelse og gjøre alle nødvendige tiltak for å hindre mulige miljøkonsekvenser.

Norge og andre vestlige land har i mer enn 20 år bidratt til atomopprydning i Russland. Bellona skapte stor oppmerksomhet om problemene med atomavfall i den norske nordflåten da de i 1996 la frem en stor rapport.

Blant annet har Norge - i samarbeid med Russland - gjennomført flere prosjekter for å minske faren for ytterligere radioaktiv forurensning i Andrejev-bukta.