PÅ VEI: Migranter sover under en bro ved grenseovergangen Chaparral i Tijuana i Mexico fredag. Foto: Rodrigo Abd / AP / NTB scanpix

Strid mellom USA og Mexico om nye asylregler

UTENRIKS 2018-11-25T04:19:14Z

President Donald Trump sier migranter som søker asyl i USA, må vente i Mexico mens søknaden behandles. Mexicos påtroppende regjering benekter at en slik avtale finnes.

NTB

– Migranter ved den sørlige grensen vil ikke slippes inn i USA før deres saker har blitt individuelt godkjent i retten, skrev Trump på Twitter lørdag kveld.

– Alle vil bli i Mexico, la han til.

Presidenten truet også med å stenge den sørlige grensen dersom det blir nødvendig. Twitter-meldingene fra Trump kommer timer etter at Washington Post skrev at Mexicos påtroppende regjering sa seg enig i USAs nye asylregler.

Avisen har snakket med Olga Sanchez, som blir landets innenriksminister i påtroppende president Andrés Manuel López Obradors regjering. Hun sier til avisen at Mexico inntil videre aksepterer USAs politikk som en «kortsiktig løsning», men avisen påpeker også at det ikke er inngått noen formell avtale.

I en uttalelse noen timer senere, er tonen fra Sanchez langt mindre imøtekommende:

– Det er ingen avtale av noen slag mellom Mexicos påtroppende regjering og USAs regjering, sier den påtroppende ministeren.

En eventuell enighet innebærer et brudd med innarbeidede og etablerte asylregler og utgjør en ny, stor hindring for sentralamerikanske migranter som forsøker å nå fram til USA for å komme seg unna fattigdom og vold i hjemlandet.

Dersom Trumps regjering blir enige med meksikanerne, kan USA ha klart å overvinne nabolandets skepsis til å utvide samarbeidet på et område mange meksikanere mener først og fremst er USAs problem.