«ARMED AND DANGEROUS»: Den drapsdømte 34-åringen har vært på rømmen siden forrige torsdag, og anses som farlig, ifølge politiet. Foto: State of Oklahoma Department of Corrections

Livstidsdømt rømte fra fengsel – utga seg for å være medfange

UTENRIKS 2018-12-04T00:36:35Z

Drapsdømte Patrick M. Walker (34) er etterlyst bredt i USA etter at han rømte fra fengselet forrige torsdag ved å utgi seg for å være en annen innsatt.

Den drapsdømte 34-åringen soner en livstidsdom i en statlig soningsanstalt i staten Oklahoma, men var forrige torsdag flyttet til fengselet Payne County Jail i anledning at han måtte møte i retten for å ha angrepet en fengselsbetjent.

Da benyttet han seg av anledningen til å rømme. Ifølge State of Oklahoma departement of Corrections utga Walker seg for å være cellekameraten (som han skal ligne på), og skal ha hatt en person ventende for å betale kausjon.

Han skal dermed ha spasert ut av fengselet uten at noen reagerte.

Den amerikanske marshall-tjenesten har utlyst en dusør opp mot 5000 dollar for informasjon som kan føre til at han igjen blir satt bak lås og slå.

Ifølge fengselsmyndighetene anses 34-åringen som væpnet og farlig.

Ifølge NBC News skal ikke Walkers cellekamerat ha vært medvirkende i rømningen.

En talsperson for fengselsvesenet i Oklahoma sier til NBC at Walker skal ha truet han til å gi fra seg ID-kortet.