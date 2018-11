AVLYST: President Trump dropper det planlagte møtet med Vladimir Putin. Her møter han pressen utenfor Det hvite hus, like før avreise til Argentina. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Trump dropper Putin-møte

Etter at konflikten mellom Russland og Ukraina tilspisset seg denne uken, vil ikke lenger Donald Trump møte sin russiske motpart.

Publisert: 29.11.18 18:34

– Jeg har besluttet at det er best for alle parter å avlyse det planlagte møtet i Argentina, med president Vladimir Putin , skriver Donald Trump på Twitter torsdag ettermiddag.

Årsaken er den tilspissede situasjonen mellom Russland og Ukraina, og at 24 ukrainske sjøfolk fortsatt sitter i russisk varetekt etter trefningen i Kertsjstredet tidligere denne uken.

– Jeg ser fram til et meningsfullt toppmøte så fort situasjonen er løst! skriver presidenten videre.

Trump og Putin skulle etter planen møtes under G20-toppmøtet som avholdes i Buenos Aires fredag og lørdag.

Ifølge Dmitry Peskov, Putins talsmann, sto det bilaterale forholdet på agendaen, i tillegg til sikkerhetsspørsmål og atomnedrustning.

– Vi trenger ikke å være enige i alle spørsmål. Det er antagelig umulig, men det er nødvendig for oss å snakke. Dette er i våre to lands interesse, og i hele verdens interesse, sa Peskov før det ble klart at møtet var avlyst, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS .

Torsdag skal de ukrainske sjøfolkene ha blitt overført til Levoforto-fengselet i Moskva, der spionsiktede Frode Berg også sitter fanget, skriver NTB. De ble tidligere denne uken varetektsfengslet i to måneder på av en domstol på den russisk-annekterte Krim-halvøya.