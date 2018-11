Dramaet i California: Tre hissige skogbranner herjer samtidig

Woolsey-brannen har en størrelse på 393 kvadratkilometer. To personer har mistet livet under skogbrannen, 435 bygninger er ødelagt og rundt 57.000 står i fare for å bli ødelagt. 14 ulike områder er evakuert.

Camp-brannen har spredt seg til mer enn 500 kvadratkilometer. Byen Paradise, Magalia, Concow, Pulga, Butte Creek Canyon og Butte Valley er evakuert. 48 personer har mistet livet, minst 7600 bygninger er ødelagt og 15.500 bygg står i fare for å bli ødelagt.

Hill-brannen er den minste av de tre skogbrannene og har rammet et område på rundt 18 kvadratkilometer. To bygg har så langt blitt ødelagt. Fire ulike områder er evakuert.

Kilde: Los Angeles Times