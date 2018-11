KJENT FJES: Michael Avenatti er blitt en av USAs mest profilerte advokater. Foto: Mary Altaffer / AP

Michael Avenatti pågrepet av politiet

Politiet bekrefter at den kjente advokaten og Trump-kritikeren er pågrepet for vold i nære relasjoner.

Los Angels- politiet gir imidlertid ikke flere detaljer, men flere amerikanske medier siterer anonyme politikilder på at han ble pågrepet onsdag for en episode som skal ha skjedd dagen i forveien.

Det er foreløpig uklart hvordan han stiller seg til anklagene, blant annet fordi han fortsatt skal være i politiets varetekt.

Advokaten er en kjent kritiker av Donald Trump, og er mest kjent for å representere pornoskuespilleren Stormy Daniels, som har saksøkt USAs president.

Han representerte også en av kvinnene i forbindelse med bråket rundt Brett Kavanaugh, den konservative dommeren som presidenten til slutt lyktes med å utnevne til USAs mektige høyesterett.

Kjendisnettstedet TMZ siterer politikilder på at han skal ha blitt anmeldt for vold mot en kvinne etter en konfrontasjon i et leilighetskompleks i Los Angeles.

De skrev først at det skal ha vært kona Lisa Storie-Avenatti, men dette har de senere fjernet. Dette blir også avvist av hennes advokat i en uttalelse natt til torsdag norsk tid:

– Min klient sier at det aldri har vært vold i hennes forhold med Michael, og at hun aldri har kjent til at Michael har vært voldelig mot noen andre.

